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21.03.2021 08:00
Рубрика: Экономика

Восстановление 1,2 млн га леса обойдется России в 2,4 млрд рублей

Текст: Алексей Дуэль
В этом году запланировано восстановить 1,2 млн га леса, общий объем финансирования этих работ в рамках национального проекта "Экология" составит 2,4 млрд рублей, сообщили в Рослесинфорге.
Фото: Илья Тимин / РИА Новости Фото: Илья Тимин / РИА Новости
Фото: Илья Тимин / РИА Новости

"Лесовосстановление охватит всю территорию страны, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Ненецкого автономного округа, - сообщили в организации. - Больше всего лесов восстановят в Иркутской, Вологодской и Архангельской областях, Красноярском и Хабаровском краях. Для проведения мероприятий по лесовосстановлению будут использованы преимущественно сеянцы хозяйственно ценных хвойных пород - сосны и ели".

Фото: Пресс-служба Федерального экологического оператора/ТАСС
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Планы по лесовосстановлению превышают фактические результаты 2020 года на 2%, уточнили в Рослесинфорге. Помимо лесовосстановления - выращивания лесов на местах рубок, пожаров и ветровалов, будет проведено и лесоразведение. Новые деревья высадят в степях, песчаных массивах или на болотах - там, где раньше их не было.

"Площадь лесовосстановления и лесоразведения по итогам 2020 года составила почти 1,2 млн га - на 20% больше, чем на момент начала проекта, - сообщил руководитель проектного офиса федерального проекта "Сохранение лесов", заместитель руководителя Рослесинфорга Андрей Целуев. - Это - наивысший результат за последние 25 лет по площади проведенных лесовосстановительных работ в стране. До 2024 года площадь лесовосстановления должна увеличиться еще почти на 30%. Уверен, что успешное выполнение мероприятий, заложенных в проект, позволит нам достичь поставленной цели".

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