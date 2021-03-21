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Рубрика: Общество

Врач-невролог назвал самые опасные позы во время сна

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ночной или дневной сон помогает организму человека психологически расслабиться и отдохнуть. Однако с возрастом многие люди приобретают привычки спать в различных позах, многие из которых могут ухудшить самочувствие и даже серьезно навредить здоровью.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Главную опасность, по мнению врача-невролога, профессора Евгения Сокова, представляет сон на животе. При этом человеку приходится поворачивать голову набок, в таком положении перегибаются, скручиваются не только дыхательные пути, но и артерии и вены шеи, которые обеспечивают кровообращение головного мозга. Кроме того, поза "на животе" повышает внутрибрюшное давление из-за чего происходят отеки.

"На спине - это более благоприятная поза, но не лучшая. Когда человек находится с выпрямленными руками и ногами, то это не совсем физиологично. Во время сна на спине расслабленный язык может смещаться к задней стенке глотки и серьезно затруднять дыхание", - заявил aif.ru профессор.

Идеальной позой для сна врач-невролог считает сон на правом боку с немного согнутыми руками и ногами. Дело в том, что когда человек лежит на левом боку, то сердце испытывает нагрузку от сдавливания средостением и легкими. А еще для хорошего сна лучше всего подложить под щеку ладонь руки, чтобы обеспечить правильный кровоток.

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