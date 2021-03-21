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21.03.2021 11:55
Рубрика: Общество

Врач рассказал, в каком возрасте нельзя худеть

Текст: Оксана Грибанова

Экспериментировать с диетами и различными методами похудения допустимо до определенного возраста, иначе можно спровоцировать дополнительные проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на профессора кафедры поликлинической терапии МГМСУ, геронтолога Юрия Конева.

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Дело в том, что с возрастом в организме происходят изменения, которые снижают способность последнего противостоять стрессам - последствию ограничения в питании. Что, безусловно, особенно актуально для пожилых людей, организм которых, как правило, слабее, чем у молодых.

"Каждый раз надо смотреть индивидуально, но если брать средний возраст, то до 60 лет надо обязательно стараться похудеть", - отметил врач.

Дело в том, что количество потребляемой пищи с возрастом должно уменьшаться. Однако если желудок человека "растянутый", то организм будет постоянно требовать больше еды, чем нужно. А это достаточно опасный диссонанс. Поэтому важно к 60 годам "подойти с нормальным желудком".

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