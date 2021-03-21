Врач рассказал, в каком возрасте нельзя худеть

Экспериментировать с диетами и различными методами похудения допустимо до определенного возраста, иначе можно спровоцировать дополнительные проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на профессора кафедры поликлинической терапии МГМСУ, геронтолога Юрия Конева.

Дело в том, что с возрастом в организме происходят изменения, которые снижают способность последнего противостоять стрессам - последствию ограничения в питании. Что, безусловно, особенно актуально для пожилых людей, организм которых, как правило, слабее, чем у молодых.

"Каждый раз надо смотреть индивидуально, но если брать средний возраст, то до 60 лет надо обязательно стараться похудеть", - отметил врач.

Дело в том, что количество потребляемой пищи с возрастом должно уменьшаться. Однако если желудок человека "растянутый", то организм будет постоянно требовать больше еды, чем нужно. А это достаточно опасный диссонанс. Поэтому важно к 60 годам "подойти с нормальным желудком".