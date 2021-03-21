Врачи рассказали о причинах головной боли

Головная боль может указывать на различные заболевания и проблемы организма. При этом многое зависить от ее частоты, длительности и сопутствующих симптомов.

Об этом сообщает RT со ссылкой на медиков. Врач-терапевт Ирина Ярцева отмечает, что в первую очередь головную боль могут вызывать стресс, перенапряжение и недосып. Она советует следить за режимом сна, труда и отдыха и за уровнем стресса. Рекомендуется делать своевременные перерывы в работе и заниматься спортом.

Также головная боль может быть связана с повышенным давлением или глаукомой. От нее могут страдать специалисты, длительное время работающие за компьютером. Им рекомендуется проводить гимнастику и массаж.

Другие возможные причины возникновения головной боли называет врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева. По ее словам, такую проблему могут вызывать погодные изменения, перепады температуры и переохлаждение.

"Воспаление тройничного (лицевого) нерва вызывает очень сильные головные боли, которые трудно купировать. Сейчас идет смена климата, наступила календарная весна, но зима продолжается, а люди любят ходить без шапки… Конечно, это ведет к спазму сосудов головного мозга и к различным проявлениям невралгии", - объясняет она.

Также головную боль могут вызывать изменение ритма жизни, злоупотребление фастфудом и энергетиками, вредные привычки, связанные с алкоголем и курением. Кроме того, специалисты упоминают мигрень, как особое заболевание.