Формально их организатором являются ВМС Румынии. Вот как местные адмиралы анонсировали предстоящие совместные действия натовских моряков: "Главная цель международных учений Sea Shield 21 - проверка, повышение уровня взаимодействия и сотрудничества между ВМС Румынии и другими категориями сил Армии Румынии, различными структурами МВД и другими военно-морскими силами НАТО. Учения включают все этапы военно-морской операции НАТО в ответ на геополитический кризис в регионе, их роль - продемонстрировать постоянную готовность армии Румынии укреплять морскую позицию альянса в меняющейся среде безопасности".
Пришли с "Томагавками"
Что имели в виду в Бухаресте, говоря о "геополитическом кризисе в регионе", понять сложно. Впрочем, политический подтекст в последние годы присутствует фактически на всех учениях НАТО. И практически всегда он связан с якобы нарастающей "российской угрозой". В черноморском регионе о ней натовцы беспрестанно твердят, по меньшей мере, последние семь лет - со времен крымской весны.
Что касается "Морского щита", то к этим маневрам Брюссель привлек военных из 8 стран Альянса, в том числе из США. Вечером 19 марта в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что в акваторию Черного моря вошел американский крейсер "Монтерей", действия которого сразу начали отслеживать наши моряки. А в минувшую субботу в Минобороны России проинформировали, что вслед за "Монтереем" в черноморских водах появился ракетный эсминец США "Томас Хаднер". Поэтому очевидно, кто реально будет играть на учениях НАТО роль первой скрипки. Надо иметь в виду, что крейсер и эсминец несут на борту серьезный арсенал. Так, эсминец "Томас Хаднер" имеет на вооружении до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тысячи километров. На нем установлена боевая информационно-управляющая система "Иджис", объединяющая средства ПВО кораблей в общую сеть. Боевые возможности у крейсера "Монтерей" еще более весомые.
Силы в Констанце собрались немалые. Более 2,4 тысячи военнослужащих. 18 боевых кораблей и судов обеспечения из Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции. Союзное морское командование НАТО направило на маневры свою Постоянную военно-морскую группировку SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group). Туда входят разные типы кораблей - крейсер, эсминец, фрегаты, корветы, минные заградители и тральщики, патрульный корабль и морские буксиры.
К учениям также привлекают 10 военных самолетов, в том числе F-16 Fighting Falcon, МиГ-21, вертолеты IAR-330 ВВС и ВМС Румынии. А еще испанские истребители Eurofighter Typhoon, американские и турецкие самолеты-разведчики.
Предусмотрена наземная часть маневров. На полигоне в Капу Мидия (уезд Констанца) три мобильных отряда ракетных войск ВМС Румынии и береговая ракетная батарея ВМС Польши будут совместно отражать атаку условного противника. Для этого поляки задействуют мобильную систему ракет Kongsberg. А защиту коммуникаций и порта Констанца обеспечит отряд военных водолазов и взвод румынских сухопутных сил.
Как отгоняют корабли
Учитывая размах маневров и их относительную близость к морским и воздушным границам России, наши генералы и адмиралы, разумеется, не оставили эти учения без внимания. Тем более что в Черном море совсем недавно завершились другие маневры НАТО - "Посейдон -21". Все новые передвижения кораблей и самолетов стран НАТО в Черном море военные РФ будут постоянно отслеживать. А в случае их приближения к территориальным водам и воздушному пространству РФ, предпринимать соответствующие меры.
Дело это не лишнее. Уже были ситуации, когда российским морякам и летчикам приходилось отгонять натовцев от границ РФ. В таких инцидентах чаще всего были замечены американцы. Но и другие страны НАТО не прочь проверить нашу систему безопасности в районе Крыма. К примеру, в прошлом году один из участников нынешних учений Альянса - болгарский корвет "Бодри" вошел в нашу акваторию и был перехвачен российскими пограничниками. Долго принуждать болгар к отходу не пришлось: хватило радиопереговоров с командиром корвета, после чего "Бодри" убрался восвояси.
Драматизировать ситуацию с "Морским щитом" в Москве не собираются. Хотя такого рода учения НАТО не радуют соседей, по мнению наших военных и экспертов, все эти корабли с их крылатыми ракетами "Томагавк", боевыми информационно-управляющими системами "Иджис", другим современным оружием на самом деле серьезной угрозы России не несут.
Аналитики отмечают, что маневры "Морской щит" НАТО проводит в Черном море ежегодно, об их сроках в Минобороны России и штабе нашего Черноморского флота известно заранее. А кто предупрежден, как известно, тот вооружен. Наверное, не случайно по времени учения НАТО совпали с выходом в море всех шести подлодок Черноморского флота России.
В Крыму, куда нацелено внимание Альянса, в последние годы сформирован мощный военный кулак, который в случае угрозы безопасности полуострову и стране в целом пробьет любой натовский щит. На прошлой неделе замминистра обороны РФ Андрей Картаполов рассказал в Совфеде, что для пресечения угроз России на южном направлении создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка. В ее состав, помимо крупной военно-морской базы с современными подлодками, вооруженными ракетами "Калибр", новыми патрульными и малыми ракетными кораблями, новейшими корветами и тремя дивизионами береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", входят 22-й армейский корпус и два соединения. Это - 31-я дивизия ПВО (оснащена зенитными ракетными системами С-400, в Крыму их четыре дивизиона) и авиадивизия. По словам Картаполова, такая группировка войск "не оставляет ни единого шанса любому потенциальному противнику, который посягнет на территориальную целостность нашей страны".
Потеряли подлодку
Дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" в сопровождении спасательного буксира "Профессор Николай Муру" вышла из Кронштадта и вошла в Средиземное море, пройдя Гибралтарский пролив. Практически на всем пути за субмариной наблюдал британский патрульный корабль HMS Mersey. У берегов Португалии к слежению за субмариной подключились патрульные противолодочные самолеты ВМС США P-8A Poseidon. После того как "Ростов-на-Дону" вошел в Средиземное море, он внезапно пропал со всех экранов систем управления и контроля кораблей НАТО, как будто растворившись в воде. Как сообщает израильское издание News Israel, уже неделю противолодочные силы НАТО пытаются найти в Средиземном море "пропавшую" российскую субмарину. Сейчас в Средиземноморье находится американская группа кораблей, которая включает авианосец, несколько боевых кораблей и как минимум одну атомную подводную лодку. "Исчезновение лодки вопрос вызывает озабоченность ВМС США, особенно из-за ее способности собирать сведения о деятельности боевой группы", - отмечает News Israel.
По данным итальянского издания La Republica, для поиска субмарины в воздух подняты американские самолеты Р-8А Poseidon, а авиаразведка НАТО следит за районом с итальянской и греческой авиабаз. "Подобного по масштабу развертывания судов США, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Греции еще не было", - отмечает издание.
В свою очередь информированный источник РИА Новости рассказал, что противолодочные силы НАТО вот уже неделю пытаются найти российскую подлодку "Ростов-на-Дону". Однако эти попытки не увенчались успехом. "В то же время российское командование не теряет связь с "Ростов-на-Дону"", - подчеркнул источник.
Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал "РГ", что подлодки проекта "Варшавянка", к которому относится "Ростов-на-Дону", известны своей малошумностью и имеют возможность уходить из зоны поиска противолодочных средств.
"Ничего удивительного в том, что НАТО упустило нашу лодку я не вижу. Есть множество разных способов, как тактических, так и технических, уйти из-под наблюдения противолодочных сил. Понятно, что сейчас лодку пытаются найти с помощью специальных буев, других гидроакустических средств, но учитывая малозаметность лодки, а также профессионализм экипажа, эта задача кажется маловыполнимой", - сказал Мураховский.
Эксперт напомнил, что подлодка "Ростов-на-Дону" недавно прошла плановый ремонт и модернизацию в Кронштадте. "Возможно НАТО так усиленно ищет лодку, чтобы выявить новые средства обнаружения, которые, возможно, были на нее установлены", - считает эксперт. По его словам, на дизель-электрических подлодках можно ввести режим полной тишины. Она может лечь на грунт, повиснуть в воде и при этом вести пассивное наблюдение. Ни один радар ее в таком случае не заметит. По словам Мураховского, подлодки проекта "Варшавянка", за свою незаметность, в НАТО называют "черной дырой". Сейчас лишний раз подтверждается справедливость этого названия.