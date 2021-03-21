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Рубрика: Общество

Брат меньший-2

Отстрела домашних животных больше никогда не будет
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8410)
Тема цивилизованных контактов между нами и братьями нашими меньшими опять в топе новостей. Закон об ответственном обращении с животными будет дорабатываться, заявила на пресс-конференции в ТАСС вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева. Но вот вопрос: в какой части документ поправят? Накануне группа депутатов предложила разрешить регионам регулировать численность бездомных животных в приютах, в том числе "гуманными методами, гарантирующими безболезненную смерть".

"Возврата к отстрелу бездомных животных в России не будет", - отрезала Тимофеева и объяснила, что "донастройка" закона коснется совсем других вопросов. "Закон об ответственном обращении с животными мы донастраиваем и будем его донастраивать, потому что там разговор не только о животных без владельцев, не только о животных служебных, но и диких животных, которые проживают в квартирах, - сказала депутат. - В настоящий момент в стенах Госдумы есть и ряд дополнений, изменений в этот закон, которые мы уже начинаем рассматривать. Это касается собак-поводырей, потому что это важная тема. Это касается использования животных в культурно-зрелищных целях". Она отметила, что 80 процентов приютов для животных сейчас частные, "власти субъектов РФ должны помочь им". Тему ответственности человека перед тем, кого он приручил, поддерживает и президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа: "Не должно быть так: купил - надоело - выбросил". Нужно привлекать модных блогеров, известных деятелей культуры к "пропаганде доброты", считает народный артист России Евгений Миронов. Он предлагает создать платформу в интернете, где узнаваемые люди могли бы рассказывать о питомцах приютов.

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