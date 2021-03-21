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Рубрика: Власть

Курс на выборы

Элла Памфилова - о новом составе ЦИК: Преемственность в работе сохранится
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8410)
Завершился процесс формирования нового состава Центральной избирательной комиссии России - президент Владимир Путин подписал указ о назначении пятерых ее членов, в их числе - действующий председатель ЦИК Элла Памфилова.

Другие участники президентской пятерки - руководитель аппарата Общественной палаты РФ Павел Андреев, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, представитель администрации главы государства Наталья Бударина, а также декан факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Шутов.

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В прошлом составе комиссии они не работали, однако не всех можно назвать новичками в Центризбиркоме. Игорь Борисов входил в его состав в позапрошлом созыве - с 2007 по 2011 год, также по президентской квоте. Кроме того, был заместителем председателя Научно-методического совета при ЦИК России. Наталья Бударина в 2000-х годах работала в правовом управлении аппарата Центризбиркома.

В феврале своих представителей - также по пять человек - назначили Госдума и Совет Федерации.

Из прежней команды это Антон Лопатин (от группы депутатов Госдумы), Евгений Колюшин (КПРФ), Николай Левичев ("Справедливая Россия"), зампред ЦИК Николай Булаев, члены комиссии Борис Эбзеев и Евгений Шевченко (все трое - от Совета Федерации).

Также в следующий состав ЦИК вошли новые представители "Единой России" и ЛДПР. Это юрист Константин Мазуревский, возглавляющий аппарата фракции ЕР, и Александр Курдюмов, депутат и первый заместитель Владимира Жириновского во фракции.

Среди "новобранцев" Совфеда - председатель избиркома Орловской области Людмила Маркина и глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина, ранее она возглавляла Московскую областную избирательную комиссию.

На следующей неделе должны собраться уже новые члены ЦИК. Они должны будут тайным голосованием избрать председателя, его заместителя, а также секретаря комиссии

Этот состав ЦИК России будет работать до марта 2026 года. Новой команде предстоит провести в этом году большую федеральную кампанию - по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва.

Фото: Пресс-служба Фонда развития гражданского общества
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"Так же было и в прошлый раз (в 2016 году. - Прим. "РГ") - буквально "с колес" мы проводили выборы в Госдуму. Было серьезное обновление - пришли девять человек, фактически новым составом пришлось эту кампанию проводить", - напомнила глава Центризбиркома Элла Памфилова в беседе с "Российской газетой". Сейчас, добавила она, "тоже серьезное обновление - восемь человек уходят". "Но преемственность остается, то, что было наработано, будет продолжено", - уверена председатель комиссии.

Нынешний состав Центризбиркома проведет заседание в среду, 24 марта, и подведет итоги работы за пять лет.

На следующей неделе должны собраться уже новые члены ЦИК. В соответствии с законом об основных гарантиях избирательных прав они должны будут тайным голосованием избрать председателя, его заместителя и секретаря комиссии. Отметим, что нынешний секретарь Центризбиркома России Майя Гришина в новый созыв не попала и покинет пост.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК

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