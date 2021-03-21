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Рубрика: Спорт

Женская сборная России по гандболу завоевала право сыграть на Олимпиаде

Текст: Максим Домчев

Женская сборная России по гандболу выступит на Олимпийских играх в Токио. В квалификационном турнире команда досрочно гарантировала себе поездку в Японию.

Фото: Kazuhiro NOGI / AFP
Олимпиада в Токио пройдет без зарубежных болельщиков

В венгерском Дьере проходит квалификационный турнир женских сборных по гандболу за право выступить на Олимпийских играх в Токио. Одной из участниц этого турнира является и российская команда.

В субботу, 20 марта, россиянки проводили матч против сборной Казахстана. В предыдущем матче действующие олимпийские чемпионки переиграли команду Сербии и в случае успеха команда России могла досрочно гарантировать себе поездку в Токио.

Российская команда превосходила соперниц и добилась победы - 33:26. В другой встрече Венгрия переиграла Сербию - 31:23. Российские и венгерские гандболистки набрали по четыре очка и гарантировали себе место в двойке сильнейших в группе, что позволило обеим командам отобраться на Олимпиаду. Добавим, что сегодня, 21 марта, Россия и Венгрия разыграют первое место в группе.

Спорт Виды спорта Гандбол Олимпиада в Токио

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