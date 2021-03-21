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Рубрика: Общество

Золотые медали для токийской Олимпиады изготовлены из вторсырья

Текст: Евгения Акулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8410)
Одним из самых успешных европейских примеров борьбы с отходами является Германия. Раздельно собирать мусор здесь начали еще в 80-х годах прошлого века. Ежегодно в стране производится примерно 41 млн тонн мусора, и 60-80% из них уходит на повторную переработку или на мусоросжигательные заводы для выработки электроэнергии.

Сегодня на приписанной к жилому дому площадке должно быть минимум три контейнера: для пластика, пакетов и различных упаковок, для бумаги и картона, а также для пищевых отходов. Стеклянные банки и бутылки местные жители относят в отдельные общественные баки. Тару от напитков можно сдать в установленные практически во всех сетевых магазинах фандоматы. В цену напитка уже включена стоимость банки или пластиковой бутылки, которую можно вернуть при сдаче тары в приемник. Штрафы за нарушение норм сортировки мусора отличаются почти во всех федеральных землях: например, за оставленный у мусорного бака холодильник (который необходимо свозить на свалку) придется заплатить 50-2500 евро, а за выкинутые в неположенном месте некрупногабаритные отходы - 30-75 евро. В случае, если нарушителя выявить не удается, штраф за вывоз такого мусора управляющая компания поделит между всеми квартирами в подъезде.

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В Финляндии для сбора мусора используются специальные емкости, напоминающие небольшие ящики. При этом само хранилище отходов находится под землей. Ко многим контейнерам подведены вакуумные трубы - они перенаправляют отходы сразу на предприятия по переработке. Скорость движения мусора в них достигает около 25-30 метров в секунду. Приоритетом в этой скандинавской стране является глубокая переработка мусора. Например, стекло измельчают в мелкую крошку, а затем перепродают компаниям для изготовления новой стеклянной посуды. Благодаря такому подходу удается использовать одну бутылку примерно 30 раз. Пластик сжигают на специальных станциях при температуре 1,3 тыс. градусов для получения электроэнергии.

Флагманом по сбору мусора в мире является и Швеция - здесь перерабатывают до 99% отходов, причем половина из них используется для получения электроэнергии. У жилых домов установлено от пяти до семи контейнеров для сортировки мусора, также по примеру Финляндии внедряется и способ подземных воздухоотводов. Кроме того, в стране активно внедряется система так называемой залоговой стоимости упаковки, когда ее цена уже включена в стоимость товара.

Очень трепетно относятся к сортировке отходов в Японии. Здесь реализуется так называемая инициатива трех R (reduce, reuse, recycle): сокращение объема отходов, их повторное использование и переработка. Конечно, требования могут отличаться в зависимости от префектуры, однако основные принципы общие. Сначала собираются отходы, предназначенные для сжигания (бумага, кожа, пластик), тепловую энергию затем используют для отопления.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Ресурсы для повторного использования - стеклянные и ПЭТ-бутылки, алюминиевые банки - отдельно складывают в специальные контейнеры. Металлическую посуду, чайники, сковородки, баллончики от аэрозолей также сортируют раздельно. Крупный бытовой мусор (чемоданы, мебель и т.д.) можно выкинуть, только оплатив его вывоз и получив соответствующий талон, который обойдется примерно в 4 доллара. Весь мусор складывается в специальные пластиковые мешки стоимостью 3 доллара за 10 штук. Дотошные японцы, перед тем как отправить мешок в мусоровоз, проверяют, соответствует ли его содержимое установленным правилам.

Пакеты с "неподходящим" мусором забирать не будут. Кстати, в стране действует закон, который позволяет наказывать злостных нарушителей чистоты: согласно ему, провинившимся придется заплатить до 10 млн иен (6,7 млн рублей), а в вопиющих случаях будет грозить тюрьма на срок до 5 лет. Сейчас в стране перерабатывают примерно 20-46% от собираемых ежегодно отходов, а это примерно 44 млн тонн. Пусть это не самые высокие показатели в мире, зато японцы научились перерабатывать мусор таким образом, что даже из органических отходов они изготавливают строительные материалы. Кстати, даже золотые медали для токийской Олимпиады изготавливаются из драгоценного металла, добытого из мусора.

Общество Экология

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