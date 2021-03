15 премьер недели по ТВ и в Сети с 22 по 28 марта

Онлайн-фестивали продолжают набирать обороты, становясь настоящим трендом этого года.

Например, с 26 по 29 марта на платформе Okko проходит фестиваль "Франкофония". Посольства стран-членов Международной организации Франкофонии: Бельгия, Канада, Швейцария и Франция, в рамках проведения "Дней Франкофонии" предложат зрителям фильмы разных жанров. Например, в программе - французская комедия "Лучшее впереди", бельгийская драма "Наши сражения", швейцарская - "Те, кто работают", французская "Видимость благополучия", а также - юмористический фильм из Канады "Юная Джульетта". Но если зрителю не хочется "фестивалить" организованно или у него просто нет на это времени, он может организовать свой собственный фестиваль, выбрав премьеры по своему вкусу. А "РГ" ему в этом поможет.

1 Сериал "Преступление", второй сезон. На "России 1", с 22 марта в 21.20. Главные герои остросюжетного детектива - следователи Москвина (Дарья Мороз) и Чистяков (Павел Прилучный) - раскрывают новое изощренное преступление, которое держит в страхе весь город. К звездному актерскому составу фильма в новом сезоне присоединятся Мария Миронова, Виталий Кищенко и Артем Ткаченко.

2 Сериал "Анна-детективъ", новый сезон. На ТВ Центре, с 22 марта, 18.10. Первый фильм - "Лед". 1894 год. Провинциальный Затонскъ словно погружен в дремоту - уже пять лет здесь ничего не происходит. Анна Миронова утратила дар общения с духами. Она пытается жить обычной жизнью. Однако безмятежный мир скоро исчезнет без следа. Само Зло опускается на город... Второй фильм - "Девушка в белом". Красавицу Анфису Лужину находят застреленной в парке неподалеку от усадьбы Мироновых. Она служила горничной у нового соседа. Господин Клюев - человек с необычным прошлым. Имеют ли отношение скелеты в его шкафу к смерти девушки? Анна снова видит духов, которые помогают ей раскрывать преступления....

3 Сериал "Заповедный спецназ". На НТВ, с 22 марта, в 21.15. На протяжении многих лет на территории Байкальского национального заповедника процветает браконьерство. Чтобы исправить ситуацию, новый директор заповедника Елена Шапошникова приглашает на службу Юрия Тарханова, опытного инспектора природоохраны. От новых коллег он узнает об "особенностях" здешней работы: транспорта и средств не хватает, за бензин иногда приходится платить из личных денег, а все рыбаки в округе исправно платят процент местному авторитету Федору Якушеву. Тарханов понимает, что одному с такой проблемой ему не справиться, поэтому решает собрать команду из молодых ребят. Так появляется опергруппа "Рысь". В ролях: Максим Дрозд, Николай Козак, Виктория Корлякова, Роман Полянский, Игорь Хрипунов и другие.

4 Документальный фильм "Мороз и солнце". На Первом канале, 27 марта в 10.15. Очередное "ответвление" от многосерийной картины "Угрюм-река" продолжает ряд документальных лент об ее создателях. Мороз в данном случае - режиссер. Является ли "солнцем" его жена - известная актриса Виктория Исакова, а, возможно, Юрий Мороз просто купается в ярких лучах своей работы? Об этом можно будет узнать, посмотрев кино. В фильме участвуют - сам Юрий Мороз, режиссер фильмов "Апостол", "Братья Карамазовы", "Операция "Сатана", "Угрюм-река" и других, Дарья Мороз, Виктория Исакова, Варвара Мороз, Денис Евстигнеев, Александр Балуев, Роман Мадянов, Елена Яковлева, Валерий Тодоровский, Павел Лунгин и другие. Производство - "Красный квадрат". Продюсер - Илья Кривицкий.

5 Фильмы к 85-летию со дня рождения Станислава Говорухина. Дата отмечается 29 марта. К ней телеканал "Россия-Культура" подготовил документальный фильм "Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссера" (28 марта в 20.10) и всенародно любимый детектив "Место встречи изменить нельзя" (28 марта в 21.00, 29-31 марта в 22.15, 1 апреля в 22.00). Документальный фильм 2015 года раскрывает все грани личности Станислава Сергеевича: режиссера, сценариста, актера, художника, общественного деятеля.

6 Программы и фильмы ко Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта. На канале "Россия-Культура" 27 марта в 10.20 - художественный фильм "Успех" режиссера Константина Худякова; 27 марта в 14.55 - программа "Больше, чем любовь. Екатерина Максимова и Владимир Васильев"; 27 марта в 15.35 - Балет П.И. Чайковского "Щелкунчик". Запись 1978 года постановки Большого театра, который 28 марта отметит 245-летие со дня основания; 27 марта в 17.50 - "30 лет и один неТрадиционный сбор". Международный театральный фестиваль "Балтийский дом", который состоялся в октябре 2020 года. Ведущий - Александр Галибин. Участники: Лев Додин, Андрей Могучий, Виктор Крамер, Фаустас Латенас (одно из последних интервью) и другие.

7 Главный дирижер и музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев - гость программы "Культурный обмен". ОТР, 27 марта в 22.25. Программа приурочена к 245-летию со дня основания Большого театра и к Всемирному Дню театра. Сохиев, как и все талантливые представители его профессии с мировым именем, нарасхват. Придя в Большой театр, он продолжал возглавлять Национальный немецкий оркестр в Берлине и оставаться музыкальным руководителем Национального оркестра в Тулузе. Порог Большого театра он переступил задолго до того, как в 2014-году начал тут работать, - в годы учебы в Санкт-Петербургской консерватории. Автор и ведущий программы - Сергей Николаевич.

8 Цикл лекций "История искусства". С 22 марта в 16.30, в эфире телеканала "Россия - Культура" - Сергей Чобан, Зельфира Трегулова, Катерина Новикова, Наталия Семенова, Илья Доронченков. Они поделятся знаниями в цикле, который был записан в рамках третьего сезона образовательных программ Московской международной биеннале современного искусства. Все программы посвящены искусству XX века: архитектуре, театру, живописи. Первый - 22 марта в 16.30 (повтор в 2.00) - Сергей Чобан, который прочтет лекцию "Берлин. Опыт изменения европейского города".

9 Программа "Линия жизни" с Чулпан Хаматовой. "Россия - Культура", 27 марта в 21.05. Известная актриса расскажет о себе и ответит на вопросы зрителей. Имя "Чулпан" переводится с татарского как "звезда", и Чулпан Хаматова полностью ему соответствует. Широкая зрительская аудитория заметила ее в кинокартине Валерия Тодоровского "Страна глухих", после которой у Чулпан было немало таких же ярких работ в кино. "Лунный папа" Бахтияра Худойназарова, "72 метра" и "Гибель империи" Владимира Хотиненко, "Дети Арбата" Андрея Эшпая, "Доктор Живаго" Александра Прошкина, "Гарпастум" и "Бумажный солдат" Алексея Германа-младшего и других. Долгие годы она не изменяет театру "Современник", успевая блеснуть и в других постановках...

10 Российская премьера фильма "Историада. Интеграционная политика Наполеона Бонапарта в Европе". Исторический канал "365 дней ТВ", 25 марта, 20.00. В 1811 году, накануне вторжения армии Наполеона в Россию, Французская империя достигла пика своего могущества и славы. Ее границы простирались от Эльбы до Тибра. Проживали в ней более 70 млн человек и практически вся континентальная Европа работала на Францию. Но следующий, 1812 год, внес свои жесткие коррективы в этот грандиозный проект. Как понимал и как строил объединенную Европу Наполеон? Ведущий программы - историк и религиовед Алексей Юдин.

11 Сериал "Пять с плюсом". Дебютный оригинальный проект социальной сети "Одноклассники". Выходит в ней же, 25 марта, к 15-летию ОК. Всего зрители увидят 10 серий, которые будут выходить раз в неделю. По сюжету - молодая пара - Оля (Лукерья Ильяшенко) и Стас (Артем Цуканов) - решает заработать на свадьбу и сдать в аренду две из трех комнат московской квартиры, подаренной родителями... Жанр и фабула сериала были выбраны на основе анализа предпочтений зрителей собственных шоу соцсети и контента, который публикуется в ОК другими правообладателями. Также в сериале снимались Юлия Франц, Дмитрий Ендальцев, Артем Ешкин и другие.

12 Первый выпуск нового шоу "ТикТок Талант". На "Пятнице" 25 марта. В первом выпуске шоу оценивать таланты участников будут: один из самых популярных креаторов TikTok Даня Милохин и преподаватель Алла Краснова. Основной задачей звездного состава жюри шоу будет помощь участникам и экспертная оценка их качеств и таланта. Решать судьбу участников будут зрители "Пятницы" путем голосования на специальной странице в TikTok.

13 Реалити "Скажи платью "Да!". На телеканале "Суббота!", с 22 марта. Это - адаптация американского формата шоу "Say Yes To The Dress", в котором стилисты одного из лучших свадебных салонов Нью-Йорка помогают невестам найти свадебное платье. Премьера проекта состоялась в 2007 году - он пользуется огромной популярностью и вышло уже 19 сезонов шоу. Три невесты в поисках "того самого" платья. Ведущим проекта стал популярный дизайнер Бичолла Тетрадзе. Он одевает Светлану Лободу, Ивана Дорна, Кети Топурию, Александра Ревву, шил свадебные платья для многих звезд.

14 Сериал "Леонардо". Амедиатека, с 24 марта. Историческая драма о художнике и ученом Леонардо да Винчи. Каждый эпизод посвящен достижениям выдающегося итальянца в искусстве или науке. "Леонардо" покажет, что стоит за великими открытиями и как работал мозг гения. Кроме того, зрителя ждут пугающие тайны и загадки, которые окутывали его отношения с натурщицей Катериной да Кремона. Фанаты "Хорошего доктора" будут рады увидеть на втором плане Фредди Хаймора, также в сериале сыграла Матильда де Анхелис, которая в 2020 году блистала в драме "Отыграть назад".

15 Не забываем о хорошем кино. Фильм Павла Павликовского "Холодная война", получивший в 2018 году Приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру - на Первом канале 28 марта в 00.15. К 70-летию Алексея Булдакова - фильм "Особенности национальной охоты в зимний период" - на Первом канале 28 марта в 15.10. Премьера в Сети фильма "Пугало" Дмитрия Давыдова - победителя "Кинотавра" 2020 - на сервисе Premier с 25 марта. На канале "Кинопремьера", 24 марта, 20.30 - впервые на российском ТВ триллер "Взаперти". Режиссер картины - Аниш Чаганти, известный по нашумевшему фильму Тимура Бекмамбетова "Поиск". В главной роли - Сара Полсон ("Американская история ужасов", "Стекло", "Сестра Рэтчед"). В онлайн-кинотеатре МТС ТВ 22 марта - премьера триллера "Вирус страха" про актрису, которая из-за пандемии вернулась в родной городок, но вместо спокойствия столкнулась с травмами прошлого...