Аль Бано: Я хотел бы привиться "Спутником V"

Знаменитый итальянский певец, любимец публики Аль Бано пожаловался на годичный простой, отметив, что скоро он сможет вернуться в строй благодаря вакцинации.

"В России уже полным ходом идут спектакли, и вернулась концертная деятельность. А я уже целый год бездействую. Это очень долго", - посетовал музыкант.

Аль Бано также рассказал, какой именно вакцине он готов довериться и отдать предпочтение.

"Моя очередь на вакцину подойдет в марте. Мне бы хотелось, чтобы это была бы "Спутник V" или "Pfizer". Но поскольку Спутник пока не прошел авторизацию и им привиться у нас нельзя, потому придется делать "Pfizer"", - передает слова 77-летнего исполнителя Unione Sarda.