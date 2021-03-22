Аслан Карацев вошел в топ-30 рейтинга ATP

Россиянин Аслан Карацев, который в минувшие выходные завоевал первый титул на турнире ATP в карьере, поднялся с 42-го на 27-е место в мировом рейтинге.

Сезон-2019 Карацев завершил на 289-й строчке, 2020-й год - на 112-й. Но сенсационный прорыв 27-летнего игрока на Открытом чемпионате Австралии, где Аслан с первой попытки дошел до полуфинала, позволил нашему теннисисту попасть в топ-50, а после победы в Дубае - в топ-30.

Россиянин Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге, Андрей Рублев - восьмое, Карен Хачанов - 22-е. С вершины пока не сдвинешь серба Новака Джоковича. В женском рейтинге лидирует австралийка Эшли Барти, второе место занимает японка Наоми Осака, третье - румынка Симона Халеп. Первой ракеткой России остается Екатерина Александрова, которая расположилась на 34-й позиции. А вот Дарья Касаткина, победившая на St. Petersburg Ladies Trophy, поднялась с 61-й на 42-ю строчку.

Касаткина призналась, что этот трофей придаст ей уверенности. Она пропустит турнир на кортах американского Майами и будет готовиться к грунтовому сезону. А вот Карацев в США выступит. Кстати, во время телемоста Санкт-Петербург - Дубай, который устроили организаторы St. Petersburg Ladies Trophy, Аслан сказал, что твердо намерен и дальше прогрессировать .