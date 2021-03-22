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22.03.2021 19:34
Рубрика: Экономика

Бороться и соискать

Безработным будут помогать трудоустроиться и очно, и заочно
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8411)
Если официально признанный безработным гражданин сначала отказался от посредничества службы занятости в поисках работы, но затем передумал, он сможет повторно подать заявление о том, чтобы его зарегистрировали на бирже труда.

Это одна из норм обсуждаемого сейчас законопроекта, вносящего ряд изменений в закон о занятости населения. Законопроект проходит обсуждение в регионах, свои замечания к нему подготовил и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. В частности, предлагается скорректировать норму о признании в качестве безработных. Предлагается включить в законопроект такой вариант: безработными не будут признаны люди, обратившиеся в службу занятости в электронной форме и отказавшиеся от двух вариантов предложенной им в личном кабинете подходящей работы или профессионального обучения.
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Как рассказал "РГ" один из авторов законопроекта - первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, перевод взаимоотношений между соискателями работы и потенциальными работодателями в электронный формат - один из приоритетов предлагаемых изменений. Но электронный формат не станет заменой очного признания безработными и поиска новой работы. "Ко второму чтению мы сформулируем поправки именно таким образом, чтобы у человека был выбор - взаимодействовать со службами занятости удаленно или лично приходить на прием. Есть масса людей, которым по тем или иным причинам легче все-таки общаться очно", - подчеркивает Исаев.

Важный момент - сокращение количества справок для признания безработными. Сегодня, по словам Исаева, в отдельных регионах их количество зашкаливает за тридцать. "Будет электронный обмен документами между службами занятости, органами госвласти и работодателями. Всю необходимую информацию они и так будут получать, не гоняя людей за справками", - отмечает Исаев.

Предлагается более разумно тратить государственные деньги в сфере занятости. "Сейчас общественные работы (например, сезонная занятость, связанная с уборкой снега, озеленением) являются обязательной формой деятельности службы занятости. Но такие работы - это как аспирин при серьезной болезни. Температуру, может, он и снимет, но не вылечит. Так и здесь - на какое-то время, возможно, помогут такие работы, но человек все равно остается без постоянной занятости. Предлагаем сделать общественные работы на усмотрение региона. Это значит, что регионы смогут больше денег тратить на выплаты субсидий, например, тем, кто открывает собственное дело, на переезд к новому месту работы - то есть на такие более действенные, позитивные вещи", - добавляет Исаев.

Регионы смогут больше денег тратить на выплаты субсидий тем, кто открывает собственное дело 

Впервые в законопроекте появляются самозанятые, поскольку службы занятости должны будут финансировать начало работы самозанятых и их регистрацию в качестве плательщика налога на профессиональный доход. "Мы начинаем двигаться в сторону того, чтобы услуги службы занятости оказывались не только по месту регистрации, но и по месту фактического проживания человека. Такое право при переобучении имеют женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Сейчас хотим расширить это право, включив еще пенсионеров", - подчеркнул Исаев.

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