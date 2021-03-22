Более 150 человек задержаны на акции протеста в Амстердаме

В Амстердаме полиция задержала более 150 участников акции протеста.

Как передает РИА Новости, на Музейной площади города собралось около 300 человек, выступающих за отмену ограничений, введенных в стране из-за коронавируса. Демонстрация прошла под лозунгом "пить кофе за свободу". Стражи порядка попросили собравшихся разойтись, после чего применили водометы.

Днем ранее на этой же площади прошла аналогичная акция протеста. Были задержаны 58 человек. Местные жители уже два месяца выходят на митинги, требуя отменить комендантский час.