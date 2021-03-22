Более 80 млн доз вакцины "Спутник V" произведут в России за полгода

Более 80 миллионов доз вакцины "Спутник V" будет произведено в России в первом полугодии 2021 года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у президента Владимира Путина.

"По плану в марте должно быть произведено 12,5 млн комплектов вакцины, в апреле рассчитываем выйти на 17 млн и далее продолжать наращивать объемы, чтобы по итогам полугодия наработать свыше 80 млн двух компонентов доз", - сказал министр.

Сейчас "Спутник V" выпускают четыре предприятия на семи производственных площадках. Основной объем приходится на мощности компаний "Генериум" и "Фармстандарт".

Вакцина "Спутник V" одобрена в 54 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российский препарат от коронавируса занимает второе место в мире.