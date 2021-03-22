Борис Хлебников снял фильм по пьесе Вырыпаева "Солнечная линия"

Кинокомпания СТВ сообщила о том, что завершила съемки нового фильма "Солнечная линия" режиссера Бориса Хлебникова. В картине по сценарию Ивана Вырыпаева главные роли исполнили Юлия Пересильд и Андрей Бурковский. Это - комедия, снятая по пьесе "Солнечная линия" Ивана Вырыпаева, которая несколько лет с успехом идет в театрах Москвы и Варшавы. По сюжету в новогоднюю ночь, когда гости уже разошлись, он и она, оставшись вдвоем, выясняют отношения. Внешне немного похоже на фильм "Малькольм и Мари", который недавно вышел на Netflix, где главную роль женскую роль сыграла Зендайя, но на самом деле - все по-другому: тема неисчерпаема.

В релизе, который прислан в "РГ", приводятся слова продюсера Сергея Сельянова. В частности, продюсер говорит о том, что видел спектакль Вырыпаева в Москве , а также запись польской постановки, и, на его взгляд, пьеса​ ​ очень кинематографична: "Мы взяли ее в работу и предложили снять фильм Борису Хлебникову.​ Почему именно ему? Борис​ один из самых внутренне свободных режиссеров, и​ - рассказать историю на двоих - это определенного​ рода вызов.​ А кроме того, это очень необычное кино в плане производства,​ мы решили снять это кино буквально за несколько дней -​ с десяти камер одним дублем, если объяснять просто, это когда сцена снимается сразу с несколько точек, без перестановки света, камеры и так далее, и дубль идет час-​полтора.​ А это непростая задача - взять и вот так вот снять,​ это​ тоже​ вызов. Мы поговорили с Борей, и он загорелся всем этим,​ и мы начали работать".​

"В свое время​ Александр​ Рогожкин начал снимать "Улицы разбитых фонарей", в России тогда сериалы почти не снимали, и я его спросил: "Саша, зачем тебе это нужно?", а он ответил:​ "Мне интересно, могу снять за 8 дней фильм или нет". Тогда казалось это невозможным. Такие вызовы всегда​ интересны", - рассказывает Сергей Сельянов.

Режиссер Борис Хлебников признается, что действительно завелся из-за технологии: "Мы расставляли десять камер, репетировали с актерами весь рисунок и снимали дубль. Обычно ты пилишь каждую сценку, каждую реакцию, а здесь все по-другому. Если дубль полуторачасовой не пошел, в нем практически нет ничего полезного. А если он пошел, то он весь хороший. За исключением микропроколов. Это все про энергию. И, наверное, это просто другая форма. Как бы я обозначил жанр фильма? Комедия гендерной глухоты. У Вырыпаева абсолютно точно показано, как мужчина не слышит женщину, а женщина не слышит мужчину. Это не вполне выпяченный юмор. Но это непонимание очень похоже на все ссоры между мужчинами и женщинами, и поэтому будет вызывать улыбку, потому что это почти у всех одинаково".

Оператор-постановщик фильма - Александр Симонов - тот самый, что с 2007 года активно сотрудничал с режиссером Алексеем Балабановым, снял фильмы "Груз 200", "Морфий", "Кочегар", "Я тоже хочу". Также Симонов снял фильмы Андрея Кончаловского "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", "Рай" и "Грех".