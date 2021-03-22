Борис Хлебников снял фильм по пьесе Вырыпаева "Солнечная линия"

Новости

В Вологодской области в ДТП погибли три человека 10:51
В Подмосковье собаки задушили ребенка 10:51
На поверхности Оби завершилось контролируемое выгорание углеводородов 10:38
В альянсе Меркель еще один депутат сложил мандат из-за скандала 10:35
Микроавтобус с гражданами Украины попал в ДТП в Польше, один человек погиб 10:18
При обысках у пензенского губернатора нашли около 500 млн рублей 10:09
Просроченные молочные продукты нашли в 45% российских магазинов 10:07
Собянин возобновил строительство парка "Яуза" 09:47
Испытания колесной САУ "Мальва" начнутся в 2022 году 09:42
Минфин предложил ужесточить требования к пиву в странах ЕАЭС 09:41
Финское правительство введет в апреле ограничение на передвижение 09:22
В Подмосковье при проверке документов у водителя нашли наркотики 09:19
Лукашенко напомнил о важности исторической памяти 09:13
Мясников дал три простых совета на случай любой болезни 09:11
Российский теннисист Аслан Карацев стал 27-й ракеткой мира 08:57
В Японии открылся первый магазин с российскими товарами 08:52
На перегоне в Челябинской области локомотив потерял колесную пару 08:50
Минпромторг рассказал о стратегии России в ответ на американские санкции 07:48
Бирюков: Более 500 тысяч электросчетчиков бесплатно заменят в Москве 07:45
Лавров прибыл с рабочим визитом в китайский город Гуйлинь 07:31
Около 18 тысяч человек из-за наводнений эвакуировали в Австралии 07:05
Вильфанд рассказал о погоде в регионах ЦФО до конца марта 07:01
Назван способ выгодно инвестировать пять тысяч рублей 06:35
На Байконуре началась подготовка к запуску "Союза" с 38 спутниками 06:31
Гастроэнтеролог перечислил продукты, чаще всего вызывающие отравление 06:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
22.03.2021 10:44
Рубрика: Культура

Борис Хлебников снял фильм по пьесе Вырыпаева "Солнечная линия"

Текст: Сусанна Альперина
Кинокомпания СТВ сообщила о том, что завершила съемки нового фильма "Солнечная линия" режиссера Бориса Хлебникова. В картине по сценарию Ивана Вырыпаева главные роли исполнили Юлия Пересильд и Андрей Бурковский. Это - комедия, снятая по пьесе "Солнечная линия" Ивана Вырыпаева, которая несколько лет с успехом идет в театрах Москвы и Варшавы. По сюжету в новогоднюю ночь, когда гости уже разошлись, он и она, оставшись вдвоем, выясняют отношения. Внешне немного похоже на фильм "Малькольм и Мари", который недавно вышел на Netflix, где главную роль женскую роль сыграла Зендайя, но на самом деле - все по-другому: тема неисчерпаема.
На съемочной площадке. Фото: предоставлено СТВ На съемочной площадке. Фото: предоставлено СТВ
На съемочной площадке. Фото: предоставлено СТВ

В релизе, который прислан в "РГ", приводятся слова продюсера Сергея Сельянова. В частности, продюсер говорит о том, что видел спектакль Вырыпаева в Москве , а также запись польской постановки, и, на его взгляд, пьеса​ ​ очень кинематографична: "Мы взяли ее в работу и предложили снять фильм Борису Хлебникову.​ Почему именно ему? Борис​ один из самых внутренне свободных режиссеров, и​ - рассказать историю на двоих - это определенного​ рода вызов.​ А кроме того, это очень необычное кино в плане производства,​ мы решили снять это кино буквально за несколько дней -​ с десяти камер одним дублем, если объяснять просто, это когда сцена снимается сразу с несколько точек, без перестановки света, камеры и так далее, и дубль идет час-​полтора.​ А это непростая задача - взять и вот так вот снять,​ это​ тоже​ вызов. Мы поговорили с Борей, и он загорелся всем этим,​ и мы начали работать".​

Фото: twitter.com/ Hourman
DC снимет фильм о Часовщике

"В свое время​ Александр​ Рогожкин начал снимать "Улицы разбитых фонарей", в России тогда сериалы почти не снимали, и я его спросил: "Саша, зачем тебе это нужно?", а он ответил:​ "Мне интересно, могу снять за 8 дней фильм или нет". Тогда казалось это невозможным. Такие вызовы всегда​ интересны", - рассказывает Сергей Сельянов.

Режиссер Борис Хлебников признается, что действительно завелся из-за технологии: "Мы расставляли десять камер, репетировали с актерами весь рисунок и снимали дубль. Обычно ты пилишь каждую сценку, каждую реакцию, а здесь все по-другому. Если дубль полуторачасовой не пошел, в нем практически нет ничего полезного. А если он пошел, то он весь хороший. За исключением микропроколов. Это все про энергию. И, наверное, это просто другая форма. Как бы я обозначил жанр фильма? Комедия гендерной глухоты. У Вырыпаева абсолютно точно показано, как мужчина не слышит женщину, а женщина не слышит мужчину. Это не вполне выпяченный юмор. Но это непонимание очень похоже на все ссоры между мужчинами и женщинами, и поэтому будет вызывать улыбку, потому что это почти у всех одинаково".

Оператор-постановщик фильма - Александр Симонов - тот самый, что с 2007 года активно сотрудничал с режиссером Алексеем Балабановым, снял фильмы "Груз 200", "Морфий", "Кочегар", "Я тоже хочу". Также Симонов снял фильмы Андрея Кончаловского "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", "Рай" и "Грех".

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Гид-парк

Главное сегодня

СК объединит дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР
Лавров призвал уходить от использования доллара при расчетах
При обысках у пензенского губернатора нашли около 500 млн рублей
Минпромторг рассказал о стратегии России в ответ на американские санкции
Bloomberg: Появление COVID-19 связано с торговлей животными в Китае
Елизавета Боярская - о новом доме, семье и новых ролях
Почему выставке мертвых тел Body Worlds нужно сказать "нет"