Борис Хлебников снял фильм по пьесе Вырыпаева "Солнечная линия"

В релизе, который прислан в "РГ", приводятся слова продюсера Сергея Сельянова. В частности, продюсер говорит о том, что видел спектакль Вырыпаева в Москве , а также запись польской постановки, и, на его взгляд, пьеса очень кинематографична: "Мы взяли ее в работу и предложили снять фильм Борису Хлебникову. Почему именно ему? Борис один из самых внутренне свободных режиссеров, и - рассказать историю на двоих - это определенного рода вызов. А кроме того, это очень необычное кино в плане производства, мы решили снять это кино буквально за несколько дней - с десяти камер одним дублем, если объяснять просто, это когда сцена снимается сразу с несколько точек, без перестановки света, камеры и так далее, и дубль идет час-полтора. А это непростая задача - взять и вот так вот снять, это тоже вызов. Мы поговорили с Борей, и он загорелся всем этим, и мы начали работать".
"В свое время Александр Рогожкин начал снимать "Улицы разбитых фонарей", в России тогда сериалы почти не снимали, и я его спросил: "Саша, зачем тебе это нужно?", а он ответил: "Мне интересно, могу снять за 8 дней фильм или нет". Тогда казалось это невозможным. Такие вызовы всегда интересны", - рассказывает Сергей Сельянов.
Режиссер Борис Хлебников признается, что действительно завелся из-за технологии: "Мы расставляли десять камер, репетировали с актерами весь рисунок и снимали дубль. Обычно ты пилишь каждую сценку, каждую реакцию, а здесь все по-другому. Если дубль полуторачасовой не пошел, в нем практически нет ничего полезного. А если он пошел, то он весь хороший. За исключением микропроколов. Это все про энергию. И, наверное, это просто другая форма. Как бы я обозначил жанр фильма? Комедия гендерной глухоты. У Вырыпаева абсолютно точно показано, как мужчина не слышит женщину, а женщина не слышит мужчину. Это не вполне выпяченный юмор. Но это непонимание очень похоже на все ссоры между мужчинами и женщинами, и поэтому будет вызывать улыбку, потому что это почти у всех одинаково".
Оператор-постановщик фильма - Александр Симонов - тот самый, что с 2007 года активно сотрудничал с режиссером Алексеем Балабановым, снял фильмы "Груз 200", "Морфий", "Кочегар", "Я тоже хочу". Также Симонов снял фильмы Андрея Кончаловского "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", "Рай" и "Грех".