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22.03.2021,  
16:01
Текст:  Алексей Брусилов

Бронеавтомобили "Тигр" вооружили немецкими пулеметами в Замбии

Российские "Тигры" в настоящее время являются самыми современными образцами колесной боевой техники в сухопутных войсках вооруженных сил Замбии.

Ранее в этой стране эксплуатировались старые советские БТР-60, БТР-70, БРДМ-2, китайские WZ-551, южноафриканские Ratel и британские Ferret.

В отчете Российской Федерации в Регистр обычных вооружений ООН за 2019 год сообщается, что в это африканское государство было отправлено 22 таких бронированных автомобиля.

Недавно их впервые продемонстрировали в ходе учений, где они маневрировали на пересеченной местности, прикрывали корпусами и огнем спешившихся военнослужащих.

Интересно, что вместо ставших уже привычными пулеметов 7,62-мм ПК, 12,7-мм "Корд" или 30-мм автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя" на данных образцах применено совсем другое вооружение. На крышах "Тигров" за защитными щитками можно увидеть MG3, являющиеся развитием немецкого пулемета времен Второй мировой войны MG 42.

Фото: Минобороны РФ
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Замбия стала не первой африканской страной, обратившей внимание на российские "Тигры", также они имеются, например, в армиях Алжира и Гвинеи.

Создатели отечественной колесной военной техники в настоящее время продолжают трудиться над новыми вариантами броневиков. Так, в прошлом году впервые представили багги на базе "Тигра", созданный для проведения различных операций в тылу противника.

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