Бронеавтомобили "Тигр" вооружили немецкими пулеметами в Замбии

Российские "Тигры" в настоящее время являются самыми современными образцами колесной боевой техники в сухопутных войсках вооруженных сил Замбии.

Zambia defence forces GAZ Tigr 4x4, multipurpose, all-terrain infantry mobility vehicles pic.twitter.com/TV6DeCB4GR — alex (@africaken1) March 14, 2021

Ранее в этой стране эксплуатировались старые советские БТР-60, БТР-70, БРДМ-2, китайские WZ-551, южноафриканские Ratel и британские Ferret.

В отчете Российской Федерации в Регистр обычных вооружений ООН за 2019 год сообщается, что в это африканское государство было отправлено 22 таких бронированных автомобиля.

Недавно их впервые продемонстрировали в ходе учений, где они маневрировали на пересеченной местности, прикрывали корпусами и огнем спешившихся военнослужащих.

Интересно, что вместо ставших уже привычными пулеметов 7,62-мм ПК, 12,7-мм "Корд" или 30-мм автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя" на данных образцах применено совсем другое вооружение. На крышах "Тигров" за защитными щитками можно увидеть MG3, являющиеся развитием немецкого пулемета времен Второй мировой войны MG 42.

Замбия стала не первой африканской страной, обратившей внимание на российские "Тигры", также они имеются, например, в армиях Алжира и Гвинеи.

Создатели отечественной колесной военной техники в настоящее время продолжают трудиться над новыми вариантами броневиков. Так, в прошлом году впервые представили багги на базе "Тигра", созданный для проведения различных операций в тылу противника.