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22.03.2021 18:08
Рубрика: Культура

В легендарной Олимпии найден бронзовый бык из культа Зевса

Текст: Денис Передельский
Фото: Greece Ministry of Culture Фото: Greece Ministry of Culture
Фото: Greece Ministry of Culture

Греческие археологи рассказали о случайном открытии, которое проливает новый свет на знания о поклонении эллинов Зевсу. В древней Олимпии, где проводятся археологические раскопки, была найдена хорошо сохранившаяся бронзовая фигурка жертвенного быка.

Фото: Xinhua / Shen Bohan
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Сообщение об этом открытии опубликовано на сайте Министерства культуры Греции. Исследователи пишут, что им помог случай - проливные дожди, прошедшие в этом районе, буквально вымыли драгоценную фигурку из земли.

Первой артефакт заметила археолог Захарула Левентурис. Она осматривала землю возле храма Зевса в Олимпии. Ее внимание привлек небольшой предмет, похожий на рога. Место находки осмотрели и аккуратно извлекли из земли неповрежденную бронзовую фигурку.

Ее сразу же отправили в лабораторию, и теперь археологам предстоит провести тщательный типологический и хронологический анализ. Согласно предварительному анализу, небольшая, искусно изготовленная и хорошо сохранившаяся фигурка представляет собой бронзового быка.

Вероятно, она была одной из тысяч жертвоприношений, посвященных могущественному богу Зевсу. Главное, великое святилище этого бога находилось в Олимпии. Его расцвет пришелся на период примерно с 1050 по 700 годы до нашей эры.

Фото: iStock
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Ученые отмечают, что бык играл важную роль в поклонении богам в древности. Ведь это животное, как и лошадь, было очень важным помощником человека на пути его развития со времен сотворения первой цивилизации и до наших дней.

Поэтому фигурки быка были очень популярными у древних греков. Они посвящали такие фигурки самым могущественным богам, приносили их в дар, произнося молитвы.

Подобно десяткам подобных статуэток, изображающих животных или человеческие фигуры, вновь найденный бронзовый бык, вероятно, был принесен в жертву кем-то из верующих. На это указывают, в частности, следы огня на отложениях культурного слоя, в которых лежала фигурка.

Ранее большое количество жертвенных статуэток было найдено в толстом слое пепла, который начинался от алтаря Зевса и покрывал всю территорию Альтиса - священного участка на склоне холма, огороженного стеной. Кстати, основателем культа Зевса в Олимпии считается знаменитый Геракл.

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