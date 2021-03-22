Число споров о кадастровой стоимости снизилось вдвое

Почти 21 тысяча споров в отношении кадастровой стоимости 37 тысяч объектов недвижимости была рассмотрена в 2020 году. В 96 процентах случаев заявления владельцев недвижимости были удовлетворены. Об этом рассказал Общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости, председатель комитета по кадастровой оценке и оспариванию КС Национального объединения СРО оценщиков Кирилл Кулаков.

В среднем стоимость в итоге снижалась на 52 процента. При этом более половины исков поступило от физических лиц. Общая сумма снижения кадастровой стоимости сократилась почти в четыре раза по сравнению с 2019 годом и составила 228 миллиардов рублей, отметил Кулаков. Это свидетельствует о том, что в инвестиционно-развитых регионах - прежде всего, в Москве и городах-миллионниках - качество кадастровой оценки улучшилось. Эта тенденция продолжается и в нынешнем году - за два месяца 2021 года количество обращений в суды о пересмотре кадастровой стоимости уменьшилось по сравнению с 2020 годом почти в два раза.

Из-за недавних изменений в законодательстве порядок пересмотра кадастровой стоимости стал не так удобен владельцам недвижимости, считает Кулаков. Теперь первой инстанцией, куда следует обращаться предпринимателям, будет то же ГБУ кадастровой оценки, чья оценка, собственно, и оспаривается. Двенадцать регионов уже перешли на эту норму закона. По данным Росреестра, в комиссии при ГБУ предприниматели тоже не спешат подавать заявления: в нынешнем году им поступало не более 250 заявлений в месяц.

Кроме того, по новым правилам заявление налогоплательщика теперь может быть подано в течении шести месяцев с даты оценки недвижимости по рыночной стоимости. Это, по мнению Кулакова, серьезно ущемляет права владельцев недвижимости, которые ранее имели право оспорить кадастровую стоимость с момента последней государственной оценки.