Чулпан Хаматова представит в Минске спектакль "УтроВечер"

Народная артистка России Чулпан Хаматова 25 марта выступит в Минске со спектаклем "УтроВечер". Это перформанс на стихи поэта интеллектуального склада Юрия Левитанского и музыку великих композиторов, который поставил хореограф и режиссер Владимир Варнава. Смысловой центр спектакля - человек, который стремится осознать себя, разобраться в своих чувствах. Герои спектакля ведут диалог на языке танца и поэзии, пытаясь понять и по-настоящему почувствовать друг друга. Третий персонаж спектакля - музыка Баха, Равеля, Дебюсси, Рахманинова, Шопена и других композиторов.

Музыку великих композиторов исполнит Екатерина Сканави - одна из самых блестящих пианистов современности. С юных лет Катя сотрудничала с крупнейшими инструментальными коллективами мира, в числе которых симфонические оркестры Московской филармонии, Хьюстона, Монте-Карло, Варшавы, Национальный оркестр Франции, камерный ансамбль "Солисты Москвы", камерный оркестр "Кремерата Балтика".

Сын Екатерины Сканави - Алексей Стычкин - капельмейстер Международного молодежного симфонического оркестра Союзного государства. Молодежный белорусско-российский оркестр организован в 2008 году Постоянным комитетом Союзного государства Беларуси и России из одаренных музыкантов двух ведущих вузов Москвы и Минска. Это - Центральная музыкальная школа при Московской консерватории имени П.И. Чайковского и Республиканский колледж при Белорусской академии музыки. Многие из музыкантов - лауреаты и дипломанты юношеских конкурсов. Все они - будущая музыкальная элита Беларуси и России.

Большую часть времени российские и белорусские музыканты репетируют самостоятельно. За несколько месяцев до начала гастрольного тура дирижеры договариваются о программе, и ребята оттачивают свое мастерство параллельно как бы в двух оркестрах. Перед гастролями оркестр воссоединяется. И эта первая совместная репетиция - волшебство: все, что звучало разрозненно, получает законченность и целостность. Оркестр - это союз.

Оркестр побывал на гастролях и в Германии, Италии, Англии, Чехии, Литве, России и Беларуси.