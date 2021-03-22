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22.03.2021 13:36
Рубрика: Общество

Экологи: Концентрация микропластика в Волге - 4 частицы на кубометр воды

Текст: Алексей Дуэль
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

Фоновая концентрация микропластика в пресной воде, которую можно считать допустимым уровнем загрязнения, составляет 0,1 частицы в 1 кубометре воды. Это выяснили исследователи фонда "Без рек как без рук". Они взяли пробы в реках, озерах и водохранилищах России, чтобы выяснить уровень их загрязнения и определить источники попадания микропластика в водоемы.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Каждый год в мировой океан попадает от 5 до 12 млн тонн пластика, подсчитали в WWF России. Под влиянием морских и океанических течений он собирается в так называемых "воронках", уточнила заведующая кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ имени Ломоносова Наталья Фролова. По ее данным, до 46% плавающего в океане пластика - остатки рыболовных снастей. Однако значительная часть такого мусора вымывается реками с суши. Фонд "Без рек как без рук" решил выяснить, как обстоит дело с загрязнением микропластиком отечественных пресных водоемов и установить вклад России в накопление микропластика в мировом океане.

"Пробы в Цимлянском водохранилище показали содержание микропластика в поверхностных водах на уровне 0,1 частицы на кубометр воды, в Можайском водохранилище - менее 0,04 частицы на кубометр, - рассказал директор по науке фонда "Без рек как без рук" Максим Платонов. - На Оке загрязнение микропластиком доходит до 0,5 частицы на кубометр, но после впадения Москвы-реки увеличивается до 1 частицы на кубометр. На верхнем Дону - 0,1 частицы на кубометр, после Воронежа оно возрастает до 400 частиц на кубометр".

Экспедиция по Волге показала, что содержание микропластика даже в верховьях реки в десять раз превышает приемлемый уровень - 1 частица на кубометр воды. После Твери этот показатель вырастает до 4 частиц на кубометр. В нижнем течении реки он снижается до отметок 0,75-1,34 частицы на кубометр.

"Самые проблемные города на Волге: Тверь, Казань и Волгоград, - перечислил Максим Платонов. - Мы выяснили такую закономерность - уровень микропластика повышается ниже городов, где очистные сооружения имеют прямой слив в реку. Там, где очистные сооружения устроены иначе, уровень микропластика в воде остается неизменным. Микропластик не оседает в очистных сооружениях, они просто не могут его задержать".

На берегах Волги и ее притоков живут 60 млн человек, рассказал ранее в интервью "РГ" руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов, в России действует федеральная программа по оздоровлению этой реки.

Общество Экология

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