Эксперты оценили, сколько в магазинах просроченных молочных продуктов

Доля просроченной молочной продукции в розничной продаже не превышает 1%, уверен генеральный директор "Союзмолоко" Артем Белов. Но даже в этом случае речь идет не о "просрочке", продаваемой потребителю. Это доля товара, которая снимается с полок как нераспроданная продукция и утилизируется, уточняет эксперт.

По его словам, торговые сети требуют от поставщиков доставки продукции с не менее чем 70% остаточного срока годности. Ранее "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) распространила результаты исследования, по которым 45% молока и молочной продукции в рознице оказались просроченной. Как утверждают в организации, такие выводы они сделали по результатам мониторинга 270 магазинов крупных федеральных и региональных сетей в 19 российских регионах.

"Проблема реализации просроченной продукции может присутствовать в недобросовестных предприятиях торговли, - говорит Артем Белов. - Однако приведенные цифры, по нашему мнению, к реальности отношения не имеют и представляются некорректными. В России работает контрольно-надзорное ведомство - Роспотребнадзор, которое следит за ситуацией с продажей просрочки и серьезно штрафует торговые точки за подобные нарушения. Вы представляете, что такое продать потребителю просроченную продукцию? С точки зрения наших контрольно-надзорных органов это фактически поставить крест на своем бизнесе".

Он уточнил, что современная система управления запасами - в рознице, на складах, у производителя - позволяет очень гибко реагировать на любые изменения спроса. Скоропортящаяся продукция поставляется даже не в распределительные центры сетей, она напрямую поставляется в торговые точки. То есть любое изменение спроса, даже самое минимальное, сразу становится понятным и отражается на объеме заказов, которые делает сеть, говорит Белов.

Для контроля сроков годности продукции на полке большинство сетей, входящих в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), внедрили автоматизированные системы, которые отслеживают информацию о продукции, находящейся и на складах, и на реализации. Они информируют сотрудников магазинов о необходимости проверки сроков и затем изъятия продукции, рассказали в АКОРТ. Продукция с истекающим сроком годности собирается и централизованно направляется на утилизацию.

По результатам исследований молочной продукции, которые Роспотребнадзор провел в 2020 году, только 4,69% проб не соответствовали требованиям по физико-химическим показателям, 3,6% исследованных образцов не соответствовали требованиям безопасности по микробиологическим показателям, рассказали в ведомстве. Из оборота изъято 365,4 тонн молочной продукции.

Грубые нарушения, связанные с реализацией просроченной продукции или продукции без маркировки, обычно выявляются в ходе внеплановых проверок предприятий торговли, общественного питания.

"Отдельной статистики по количеству выявленных нарушений, связанных с реализацией просроченной продукции, нет", - говорят в Роспотребнадзоре. Однако на сайте ведомства содержится полная информация о выявленных нарушениях.

В ведомстве напоминают, что по законодательству просроченные продукты относятся к категории опасных продуктов и подлежат изъятию из оборота. Если Роспотребнадзор обнаружит "просрочку", юридическое лицо будет оштрафовано на сумму от 300 до 600 тысяч рублей, должностное лицо - от 20-30 тысяч рублей, ИП - от 30-40 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения. В случае повторного нарушения юрлицу грозит штраф в размере от 700 тысяч до 1 млн рублей и даже приостановка деятельности по решению суда до 90 суток.