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22.03.2021 19:30
Рубрика: В мире

Филипп VI не вернул доверие к институту монархии в Испании

Текст: Мария Резник

В 2014 году взошедший на испанский трон Филипп VI стал самым молодым монархом Европы. В своей инаугурационной речи он обещал подданным стать "символом единства нации, королем всех испанцев, защищающим их права и интересы". Страна, которую передал своему сыну Хуан Карлос, находилась в глубочайшем кризисе, а рейтинг доверия к институту монархии составлял всего 41 процент. С тех пор Филипп приложил немало усилий для того, чтобы вернуть доверие у населения к деятельности своей семьи. Но получилось ли у него справиться с этой казалось бы уже непосильной задачей?

Фото: Daniel Perez/Getty Images
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Похоже, что нет . В октябре 2020 года состоялся опрос, в результате которого выяснилось, что только 34,9 процента населения поддерживают конституционную монархию. Об этом сообщила Prensa Latina со ссылкой на испанский институт общественного мнения "40dB". При этом, 40 процентов опрошенных выступают за переход Испании к республиканской форме правления. Большинство сторонников этой идеи - молодежь.

Об антимонархических настроениях в стране говорит и тот факт, что тысячи испанцев выходили на улицы, чтобы поддержать осужденного рэпера Пабло Аселя. Тот был приговорен к тюремному заключению в том числе за оскорбительные песни о членах королевской семьи. В них он сравнивал "главную семью" страны с мафиози, называл их ворами, паразитами и коррупционерами.

Но возникает вопрос, почему усилия Филиппа VI по улучшению королевского имиджа оказались тщетными. Что пошло не так? Почему монарху не удалось стать примером для подражания миллионам испанцев? Возможно, причина кроется в недавних скандалах вокруг королевской семьи, которые испанцы не спешат забывать. Филипп VI стал королем после отречения своего отца Хуана Карлоса I от престола, чему предшествовали многочисленные скандалы, связанные, например, с дорогостоящей охотой на слонов бывшего монарха в Ботсване за госсчет. Масла в огонь подлило и громкое коррупционное дело, в которое оказалась вовлечена инфанта Кристина и ее супруг Иньяки Урдангарин. Филипп VI, придя к власти, показательно запретил членам королевской семьи принимать дорогостоящие подарки или пользоваться транспортом за госсчет. А в 2015 году во время экономического спада в Испании, король объявил о сокращении на 20 процентов своего годового содержания.

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Но с тех пор испанцы начали все чаще задаются вопросом, а зачем вообще налогоплательщики содержат королевскую семью? Особенно после того, как в 2018 году в стране увеличили сумму расходов на содержание монархов до €7,89 млн. По конституции, "король получает из государственного бюджета общую сумму на содержание семьи и двора и свободно распоряжается ею". То есть Филипп VI имеет право по своему усмотрению тратить выделенные деньги. Такое положение дел раздражает испанцев, которые до сих пор не могут выкарабкаться из экономического кризиса и столкнулись с вызванным пандемией рекордно высоким уровнем безработицы.

В марте прошлого года стала известна информация о том, что Филипп VI значился в качестве наследника офшорных фондов его отца, Lucum и Zagatka. Это вынудила молодого монарха объявить об отказе от любого наследства, которое его отец Хуан Карлос мог бы оставить ему по завещанию. На фоне новых скандалов премьер Педро Санчес признал, что выступает за внесение конституционных изменений в отношении абсолютного иммунитета, которым пользуются испанские короли.

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