Шпаргалок нет? Отлично, отправляю кодовое слово, - шутливо говорит на камеру студент-четверокурсник Глеб Мишутин. Он открывает доступ для школьников к финалу совместной олимпиады МГИМО и "Российской газеты". Интеллектуальное состязание для ребят, мечтающих поступить в вуз МИД России, мы проводим уже больше десяти лет.

На все про все — почти четыре часа в онлайне, под прицелами веб-камер. Фото: Ксения Колесникова

Но впервые в 2021 году старшеклассники написали финал олимпиады в режиме кибермониторинга.

- Мы решили не подвергать детей и их родителей риску. Тем более что онлайн-система уже обкатана на экзаменах и сессиях у студентов, во время дистанционного обучения, - рассказал "РГ" проректор по учебной работе МГИМО Виктор Кириллов. - Конечно, в следующем году, если позволит эпидситуация, мы надеемся вернуть очный формат: до пандемии ребята устно защищали эссе, выступали перед комиссией. А еще могли познакомиться с университетом, с его возможностями и преподавателями. Нам очень важно "почувствовать" своего абитуриента.

В этом году за компьютерами в масках и перчатках сидят студенты. У каждого в системе двадцать онлайн-подопечных. Сначала они тестируют связь, показывают на камеру паспорт, свой пустой рабочий стол - и реальный, и виртуальный. Затем получают доступ к заданиям. Первый блок - непростые вопросы, ответы на которые так просто не загуглишь. Второй - эссе-анализ. На все про все - почти четыре часа в онлайне, под прицелами веб-камер.

Вопросы? Суперинтересные. Скажем, указать страну по описанию ее соседей. Просто не будет: одна из стран занимает первое место в мире по сбору какао-бобов. Другая - раньше называлась "Верхняя Вольта". Еще одна - отказалась от собственной валюты из-за гиперинфляции. И таким образом может быть зашифрована любая страна: Мали, Сенегал, Кот-д Ивуар, Замбия, Танзания...

Или определить функции исторических зданий на фото, "прочитать" историческую карту. А еще рассчитать спрос и предложение, налоги, равновесную цену продукта...

Вопросы? Суперинтересные. Скажем, указать страну по описанию ее соседей. Или: определить функции исторических зданий на фото

Конкуренция среди абитуриентов, поступающих в МГИМО, из года в год остается одной из самых высоких в России. В 2020 году средний балл ЕГЭ составил 96,2. Так что победа в олимпиаде - реальный шанс поступить для многих ребят. Результаты финала станут известны в конце марта.

Льготы и победителям, и призерам будут очень серьезными - МГИМО, к примеру, дает 100 баллов за ЕГЭ по истории и обществознанию при поступлении. Причем эта "фора" в вузе действует все следующие четыре года.

Но нужно выполнить условие - написать профильный ЕГЭ не меньше чем на 75 баллов.