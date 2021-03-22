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22.03.2021 09:22
Рубрика: В мире

Финское правительство введет в апреле ограничение на передвижение

Текст: Надежда Ермолаева

Власти Финляндии планируют в начале недели внести в парламент закон, который регулировал бы ограничение на передвижение и обязательное ношение масок. Об этом сообщает финская газета "Helsingin Sanomat", отмечая, что такой закон будет одобрен в течение недели, а новые ограничения вступят в силу уже с апреля.

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По данным газеты, ограничения на передвижения, скорее всего, начнут действовать сначала в Хельсинки, а затем во втором по величине финском городе Турку и его окрестностях. То есть тех населенных пунктах, где наиболее быстро распространяется коронавирус.

Финские медики уже не раз поднимали вопрос о необходимости введения более жестких ограничений, чтобы остановить распространение вируса. Однако власти страны пока не пошли на этот шаг. Пока карантинные меры в большей степени отразились на работе мест общественного питания, которые теперь должны работать только на вынос, и на учащихся, которых перевели на дистанционную форму обучения. Также запрещены массовые собрания и мероприятия.

Кстати, в минувшие выходные в Финляндии прошли демонстрации против ограничительных мер. На митинге в центре Хельсинки собралось около четырехсот человек.

За все время пандемии в Финляндии подтверждено свыше 71 тысячи заболевших коронавирусом, умерло 805 человек.

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