Гастроэнтеролог перечислил продукты, чаще всего вызывающие отравление

Несмотря на то, что получить пищевое отравление можно из-за любого некачественного или испорченного продукта, наиболее частой его причиной являются молочные продукты. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

Творог, сметана и другая "молочка" имеют очень ограниченный срок хранения и при неправильном хранении становятся хорошей средой для развития бактериальной флоры.

- Если отравился один человек, ему попало большее количество испорченного продукта, если заболели все, это уже пищевая инфекция, значит, в испорченном продукте была патогенная флора, которая вызвала инфекционное заболевание, - цитирует врача радио Sputnik.

Стандартным лечением при пищевой интоксикации является прием сорбентов - от простого активированного угля до более серьезных препаратов. При этом, по словам Зиннатуллина, нельзя останавливать рвоту или диарею.

- Организм таким образом освобождается от некачественного продукта. Другое дело, если это неукротимые рвота или диарея, которые приводят к обезвоживанию. Здесь уже становится серьезной ситуация, нужно пить большое количество жидкости, лучше минеральной воды. Если совсем плохо себя чувствуете, надо обращаться к врачу, - отметил гастроэнтеролог.