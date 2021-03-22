Гинцбург рассказал, кого будут прививать вакциной Спутник лайт

Облегченная вакцина против коронавируса Спутник лайт сможет применяться для повышения иммунитета у переболевших людей. Об этом журналистам сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в понедельник, 22 марта.

Екатеринбург. Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") во время вакцинации. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Он пояснил, что Спутник лайт - это первый компонент вакцины Спутник V. Прививка делается одна, поэтому эффективность препарата слабее. Однако от повторного заражения вирусом она защитит. Также, Гинцбург не исключил, что Спутник лайт в дальнейшем сможет применяться у детей.

"Дети тоже болеют коронавирусом, и отдаленные последствия после инфицирования пока не известны. Вакцинация детского населения тоже сегодня актуальна", - сказал он.

По словам Гинцбурга готовятся испытания Спутник лайт для применения на детях. Одновременно изучается возможность вакцинации маленьких россиян интраназальной формой "Спутник V".

"У нас разработана и запатентована интраназальная форма Спутник V, у нее вообще нет побочных эффектов и это удобная форма вакцинации маленьких детей, которые бояться уколов",- подытожил Гинцбург, подчеркнув, что препарат может стать доступным уже в этом году.