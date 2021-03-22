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22.03.2021 18:41
Рубрика: Власть

Клевету удалит прокурор

Граждане смогут без суда удалять из Сети порочащую их информацию
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8411)
Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, который позволит гражданам удалять из Сети грязь про себя. Для этого надо будет собрать все лживые странички и отправить прокурору. Причем, как подчеркивают эксперты, граждане смогут заняться очисткой интернета, не выходя из дома: все вопросы можно будет решить в режиме онлайн.
По результатам проверки прокуратуры составляется заключение о наличии оснований для принятия мер по удалению недостоверной информации. Фото: iStock По результатам проверки прокуратуры составляется заключение о наличии оснований для принятия мер по удалению недостоверной информации. Фото: iStock
По результатам проверки прокуратуры составляется заключение о наличии оснований для принятия мер по удалению недостоверной информации. Фото: iStock

С инициативой выступила группа депутатов. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять проект в первом чтении.

Фото: Игоря Зарембо/ТАСС
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По словам авторов, проект предусматривает механизм досудебной блокировки по заявлению граждан сайтов, распространяющих "недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство лица или подрывает его репутацию и связана с обвинением лица в совершении преступления".

Досудебная процедура нужна для того, чтобы выиграть время. А время в данном случае ключевой фактор. Сегодня гражданин фактически беззащитен перед клеветой в Сети. Да, он может подать на клеветников в суд. Но пока будут идти разбирательства, грязные наветы продолжат гулять по интернету. И даже после победы в суде нет гарантий, что ложь исчезнет из Сети. Ее скорее всего перепечатают другие.

К тому же подчас очень трудно найти самих клеветников, они любят оставаться анонимами, так что непонятно, к кому предъявлять иск.

В случае принятия проекта гражданин сможет написать в прокуратуру мотивированное заявление, приложив нотариально заверенную копию обидного сайта.

На клеветников и сейчас можно подать в суд. Но пока будут идти разбирательства, грязные наветы продолжат гулять по интернету

Предполагается, что прокуратура не будет рубить с плеча и блокировать сразу все. "Заявление и изложенные в нем сведения должны быть изучены и проверены на предмет обоснованности", - подчеркивается в пояснительной записке.

А вопрос по каждой блокировке будет решаться в прокуратуре на высшем уровне.

Фото: Olivier DOULIERY / AFP
Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой

"Проверку содержащихся в заявлении гражданина сведений осуществляет прокуратура субъекта Российской Федерации в течение 10 дней со дня подачи заявления", - говорится в пояснительной записке.

"По результатам такой проверки составляется заключение о наличии оснований для принятия мер по удалению недостоверной информации либо гражданин уведомляется об отсутствии таких оснований. Далее в течение 5 дней Генеральным прокурором Российской Федерации или его заместителем проводится проверка обоснованности принятого прокуратурой субъекта Российской Федерации заключения". - говорится в пояснительной записке. - Если Генпрокурор или его заместители сочтут решение региональной прокуратуры обоснованным, то направят в Роскомнадзор требование об удалении информации. Если нет, то материалы вернутся в региональную прокуратуру для уведомления заявителя. Мол, извините, вам отказано.

"Принятие законопроекта создаст дополнительный механизм защиты прав граждан в информационной среде", - уверены авторы проекта.

Как подчеркивает член Ассоциации юристов России Ольга Турунина, любое действие или бездействие прокуратуры как государственного органа можно обжаловать в суде. Это значит, что и отказ в блокировке, и саму блокировку можно будет обжаловать. Так что если авторы заблокированных материалов не согласятся с тем, что их "отменили", то могут подать в суд.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
"РГ" публикует поправки в УК о наказании за клевету в интернете

На деле действительно могут возникнуть спорные случаи. Значит ли это, что теперь можно будет заблокировать журналистское расследование? Герои журналистских расследований редко пишут явку с повинной. Наоборот, они, как правило, пытаются всеми правдами и неправдами доказать, что про них написали неправду. Даже если у журналистов есть железные доказательства. Поэтому, полагают эксперты, ко второму чтению стоит скорректировать закон, чтобы вместо лжи под молот не попадала горькая правда.

Также Ольга Турунина напоминает, что даже после блокировки странички гражданин, которого оклеветали, может обратиться в суд. То есть порядок действий может быть такой: сначала подается заявление в прокуратуру и информация блокируется. Затем подается иск о защите чести и достоинства в суд, чтобы взыскать с обидчиков компенсацию.

Кстати, уже скоро нотариально зафиксировать факты клеветы в Сети можно будет в удаленном режиме. Получив электронные документы, их вместе с заявлением можно направить в прокуратуру через портал госуслуг, рассказывает Ольга Турунина.

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