Гознак приобретает долю в процессинговой компании Uniteller

АО "Гознак" подписало соглашение о приобретении доли в АО "Предпроцессинговый расчетный центр" (АО "ПРЦ"), работающем на рынке под товарным знаком Uniteller. По итогам сделки Гознак получит 50% плюс одну акцию АО "ПРЦ".

"Uniteller - крупный, зарекомендовавший себя игрок на рынке эквайринга и платежных решений. Уверен, что решение по приобретению Гознаком доли в этой компании - стратегически верное для обеих сторон. Благодаря этой сделке мы объединяем надежность и технологический потенциал Гознака с современными решениями Uniteller", - отметил генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.

"Объединение наших возможностей позволит создать для сферы финтеха новые продукты и масштабировать уже прочно зарекомендовавшие себя решения не только на территории России, но и на международных рынках", - добавил генеральный директор АО "ПРЦ" Алексей Богаткин.

Компании уже имеют опыт совместной реализации проектов. С 2017 они выступают на рынке процессинга безналичных платежей как консорциум, сформировав стратегическое партнерство.