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Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
Группа Lumen исполнит песни со своего дебютного альбома, лидер "Морального кодекса сыграет соло на кларнете, а Krec устроит именины сердца для тех, кто не мыслит себя без питерской романтики.
Фото: Роман Кульгускин/ РИА Новости Фото: Роман Кульгускин/ РИА Новости
Фото: Роман Кульгускин/ РИА Новости

Кто играет: Группа Lumen.

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Первым хитом уфимской группы Lumen стала песня Sid & Nancy с милым сердцу юных максималистов рефреном "Мы с тобой не доживем до пенсии, как Сид и Нэнси". Насчет пенсии судить рано, но до совершеннолетия команда благополучно дожила. Два предстоящих концерта в ГЛАВCLUBе посвящены альбому Lumen "Без консервантов" (2003 г.); прозвучат песни, большинство не игралось живьем уже много лет. Раздражающий всезнаек нигилизм и корявые стихи в дебютном альбоме лишь подчеркивают честность творческого подхода Тэма Булатова и компании. Слушаешь и понимаешь, что Lumen не подглядели свою музыку на MTV, не синтезировали ее из актуальных в начале нулевых жестких жанров. Что она идет, извините за выражение, от души. Тем и ценна.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB; 26 и 27 марта; 1 800 - 8 000 руб.

Фото: Академ Джаз Клуб

Кто играет: QUEENtet Сергея Мазаева.

Что играет: Поп-классика.

Почему идти: Творческий почерк группы "Моральный кодекс" и ее лидера Сергея Мазаева практически не менялся с конца 80-х: их музыка всегда претендовала на "люксовость". Новый проект Мазаева QUEENtet следует тому же "как бы элитарному" стилю. В сопровождении теплых и лиричных струнных инструментов лидер "Морального кодекса" солирует на кларнете, демонстрируя блестящее музыкальное образование. Хиты МК, популярные мелодии в классических аранжировках и просто классика (например, "Времена года" Чайковского) - такая рафинированная музыка будет особенно уместна в арбатском Академ Джаз клубе, идеально соответствующем ей по атмосфере.

Где, когда, сколько: Академ Джаз Клуб; 27 марта; 2 000 - 7 500 руб.

Фото: KREC

Кто играет: Krec.

Что играет: Хип-хоп.

Почему идти: Питерский проект Krec с начала нулевых претендует на титул главных мечтателей русского рэпа. И небезосновательно: лучшее тому доказательство - знаменитый трек "Нежность" из фильма "Питер FM". MC и автор большинства текстов Krec Артем Бровков определяет свой стиль как "добрая грусть". Романтика городских крыш, прогулки по набережным, воспоминания о белых ночах - соответствующая атмосфера усугубляется, когда речь идет об акустической программе. Именно такая программа прозвучит в "Мумий Тролль баре". Именины сердца для тех, кто не мыслит себя без питерской романтики под "минус".

Где, когда, сколько: "Мумий Тролль бар"; 27 марта; 1 500 руб.

Культура Музыка Гид-парк

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