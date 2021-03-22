Грушко: Отношения РФ и НАТО находятся на самой низкой точке за 30 лет

Практическое взаимодействие между Россией и НАТО прекращено. Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, это самая низкая точка в отношениях между РФ и Североатлантическим альянсом со времен окончания "холодной войны".

"В отношениях с НАТО мы находимся на самой нижней точке с момента окончания "холодной войны"​​​. Альянс, очевидно, не смог адаптироваться к новым условиям безопасности и ради собственного выживания вернулся к постулатам "холодной войны", защиты от угроз с Востока", - отметил дипломат, добавив, что прекращено любое практическое взаимодействие.

По его словам, только системные контакты военных России и НАТО могут реально улучшить взаимодействие по вопросам деэскалации в регионах сопряжения. "Прежде всего, речь идет о балтийском регионе и черноморском", - пояснил замминистра.

Грушко напомнил, что неоднократно поднимал вопрос об отсутствии у послов компетенций в этой сфере. "При всем уважении к послам, вряд ли они будут способны определить безопасную дистанцию между боевым кораблем и боевым самолетом, какую аппаратуру можно включать, какую не включать", - отметил замглавы МИД РФ.