Игнашевич покинул пост главного тренера футбольного клуба "Торпедо"

Отмечается, что 41-летний специалист и клуб "приняли решение завершить сотрудничество по обоюдному согласию сторон". Контракт Игнашевича истекал летом 2023 года.

Игнашевич возглавил "Торпедо" летом 2019 года. В прошлом сезоне команда под его руководством финишировала на четвертом месте в ФНЛ, всего на одно очко отстав от "Химок", которые стали вторыми и получили путевку в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В нынешнем первенстве ФНЛ "Торпедо" после 31 тура занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка. Автозаводцы отстают на три балла от владикавказской "Алании", которая расположилась на четвертой позиции, дающей право сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ, и на 11 очков - от "Нижнего Новгорода", идущего вторым и претендующим на прямое попадание в элитьный дивизион чемпионата страны.