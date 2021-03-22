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22.03.2021 20:12
Рубрика: Власть

Сведут счеты

Имущество должников предложено продавать в онлайн-магазинах
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8411)
Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил проработать вопрос об использовании электронных торговых площадок - маркетплейсов - для продажи имущества должников.

Маркетплейсы - это, по сути, большие онлайн-магазины вроде "Авито", "Озона" и многих других. Как объясняют эксперты, маркетплейс лишь посредник, который осуществляет связь между покупателем и поставщиком. Именно это отличает его от обычного магазина. Наверное, точнее их было бы назвать онлайн-рынком, где к прилавку может подойти любой - при соблюдении определенных условий.

За 11 месяцев судебные приставы арестовали у должников имущества на 180 млрд рублей

Константин Чуйченко отметил важность принципиально новых решений по развитию системы принудительного исполнения. Заявление прозвучало в ходе коллегии Федеральной службы исполнения наказаний.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Между тем идея продавать в интернете имущество должников обсуждается давно. Как рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, сегодня в ряде регионов проводится продажа арестованных объектов недвижимости - зданий, сооружений, квартир и т.п. - на торгах в электронной форме. Но она не является обязательной. Недавно правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому арестованное имущество должников будет продаваться исключительно на электронных аукционах. Предполагается, что имущество будет реализовываться через единые электронные площадки, отобранные правительством России. "Электронные торги по продаже арестованного имущества имеют ряд преимуществ. Процедура их проведения более прозрачна. Благодаря сети "Интернет" они позволяют привлечь большее количество потенциальных покупателей. Ведь в таком случае у них нет необходимости посещать тот регион, где проводятся торги", - полагает Владимир Груздев.

По данным Федеральной службы судебных приставов, за 11 месяцев прошлого года у должников было арестовано имущество на сумму более 180 миллиардов рублей. На принудительную реализацию было передано имущества на 108 миллиардов рублей.

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов ранее назвал интересным пример голландской системы. "Суть ее состоит в том, что если никто из участников торгов не выражает желания приобрести лот по начальной продажной цене, то аукционист начинает снижать цену", - пояснил он.

Но теперь проект может быть скорректирован, чтобы некоторое арестованное имущество должников было разрешено выставлять и на маркетплейсах.

Власть Право Финансовое право Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минюст Долги и коллекторы

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