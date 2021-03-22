Раскрыта тайна внезапного исхода жителей Береники в Древнем Египте

В Египте археологи, проводящие раскопки в древнем городе Беренике, обнаружили новые свидетельства того, что этот мегаполис мог быть брошен его жителями из-за внезапного изменения климата.

Исследование опубликовано в журнале Antiquity, а коротко о нем рассказывает Heritage Daily. Археологи обнаружили новые свидетельства того, что древнеегипетский город Береника мог прийти к своему краху из-за крупной экологической катастрофы.

Это укрепленный город, также известный как Береника Троглодитика, был основан в III веке до нашей эры Птолемеем II. Он был возведен на западном побережье Красного моря. Птолемей II назвал его в честь своей матери Береники I. Этот город был крупным торговым портом, в котором сходились торговые пути с восточного побережья Африки, Индии и Аравии.

Именно через его порт транзитом перевозили многочисленные экзотические товары и даже боевых слонов. Предыдущие исследования показали, что данный город процветал. Он не подвергался крупным набегам вражеских войск.

К тому же здесь располагался мощный гарнизон, а местные укрепления считались одними из самых прочных и надежных в мире. Тем удивительнее ученым было узнать, что около 200 года до нашей эры город был внезапно брошен своими жителями. Он не использовался примерно полвека, после чего люди постепенно начали в него возвращаться.

В новом исследовании археологи описывают свои находки, свидетельствующие в пользу одной из ранее выдвинутых гипотез о гибели города. В частности, они исследовали древний колодец, который использовался городским военным гарнизоном.

Раскопки доказали, что этот колодец пересох и постепенно был занесен песком. Археологи методично удалили этот слой песка и обнаружили под ними культурный слой, говорящий о бурной человеческой активности. Например, были найдены монеты, амфоры и другие артефакты, которые удалось датировать.

В результате археологи установили, что колодец начал пересыхать в самом конце третьего века до нашей эры и тогда же его начало заносить песком. По мнению авторов работы, это указывает на то, что данный регион поразила довольно продолжительная засуха.

Последняя, в свою очередь, могла быть связана с изменением климата. Это объясняет, почему ранее оживленные торговые пути к Беренике внезапно исчезли. Причину же ученые видят в вулкане.

Предыдущие исследования показали, что в 209 году до нашей эры произошло извержение неопознанного до сих пор вулкана. Оно выбросило в атмосферу значительное количество газа и пепла, образовав гигантское облако, изменив климат Северо-Восточной Африки и вызвав ослабление ежегодного наполнения Нила водой.

По мнению исследователей, это климатическое событие, скорее всего, нарушило хрупкий климат региона Красного моря и вызвало засуху в Беренике. Археологическим доказательством данного события и назван колодец, засыпанный песком.

Это был очень сложный период в истории Древнего Египта. Исследователям он известен как Великое фиванское восстание, которое продолжалось с 207 по 186 годы до нашей эры. Коренные египтяне восстали тогда против династии Птолемеев, своих эллинистических правителей.

Многие исследователи считают, что египетский народ решился на восстание именно из-за климатических бед - засухи и "скудного" в те годы Нила, который не мог обеспечить в прежнем объеме потребности местных жителей в воде и плодородном слое земли.