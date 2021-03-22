Испытания детской вакцины "Спутник V" завершатся уже в этом году

Клинические испытания детской вакцины от коронавируса "Спутник V" в виде капель для носа завершатся уже в этом году. Об этом доложил президенту Владимиру Путину директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Владимир Путин на совещании, посвященном вопросам вакцинации от COVID-19, поинтересовался, с какого возраста можно будет прививать детей.

Гинцбург рассказал, что сейчас этот вопрос обсуждается с педиатрами и точный возраст еще не определен. Возможно, прививку будут делать детям от 3-4 лет и даже меньше, рассказал он.

"У нас разработана, запатентована и сейчас проводятся, фактически, начинаются клинические испытания интраназальной формы этого "Спутника V". Это, безусловно, очень щадящая и удобная форма вакцинации детей, особенно детей маленького возраста", - заявил Гинцбург и добавил, что эта форма не имеет побочных эффектов.

"Как вы думаете, это перспектива какого времени - получение такого препарата?" - спросил президент.

"Я думаю, что в этом году мы начнем и закончим "клинику" (клинические испытания - прим. "РГ") интерназальной формы", - ответил директор центра Гамалеи.