Итальянские шоколатье создали гигантское пасхальное яйцо в честь Данте

К международному дню Данте Алигьери (Dantedi), отмечаемому 25 марта, а также к 700-му юбилею со дня смерти великого поэта, неаполитанские кондитеры изготовили шоколадное яйцо внушительного размера и необычайной красоты.

Яйцо, достойное упоминания в Книге рекордов Гиннеса, весом 300 кг. и высотой 2 метра, на котором "выбиты" бессмертные строки из "Божественной комедии" и нарисован портрет ее непревзойденного автора, выставлено в Неаполе, в древней шоколадной фабрике Gay-Odin. В ней ежегодно, на протяжении последних 20 лет, создаются шоколадные шедевры, посвященные героям года.

По словам владелицы фабрики Маризы Дель Веккьо, в какой-то момент в этом непростом году шоколатье решили изменить себе и взять паузу. Но затем передумали, когда им в руки случайно попалась книга о Данте, "Вновь увидеть звезды".

Сеньора Дель Веккьо сравнила пандемию с "темным лесом", выразив сквозь слезы надежду, что скоро мир выберется из него и сможет, наконец, вновь "увидеть звезды".