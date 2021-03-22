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22.03.2021 12:05
Рубрика: В мире

Итальянские шоколатье создали гигантское пасхальное яйцо в честь Данте

Текст: Нива Миракян (Рим)
К международному дню Данте Алигьери (Dantedi), отмечаемому 25 марта, а также к 700-му юбилею со дня смерти великого поэта, неаполитанские кондитеры изготовили шоколадное яйцо внушительного размера и необычайной красоты.

Яйцо, достойное упоминания в Книге рекордов Гиннеса, весом 300 кг. и высотой 2 метра, на котором "выбиты" бессмертные строки из "Божественной комедии" и нарисован портрет ее непревзойденного автора, выставлено в Неаполе, в древней шоколадной фабрике Gay-Odin. В ней ежегодно, на протяжении последних 20 лет, создаются шоколадные шедевры, посвященные героям года.
Приговор в отношении Данте Алигьери может быть пересмотрен спустя 700 лет

По словам владелицы фабрики Маризы Дель Веккьо, в какой-то момент в этом непростом году шоколатье решили изменить себе и взять паузу. Но затем передумали, когда им в руки случайно попалась книга о Данте, "Вновь увидеть звезды".

Сеньора Дель Веккьо сравнила пандемию с "темным лесом", выразив сквозь слезы надежду, что скоро мир выберется из него и сможет, наконец, вновь "увидеть звезды".

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