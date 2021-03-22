Постановление правительства Ивановской области от 22 марта 2021 года № 145-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ивановской области на 2021 год"

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона Ивановской области от 02.03.2021 № 4-ОЗ "О прожиточном минимуме в Ивановской области" Правительство Ивановской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Ивановской области на 2021 год в расчете на месяц:
на душу населения - 10 761 рубль;
для трудоспособного населения - 11 696 рублей;
для пенсионеров - 9 521 рубль;
для детей - 10 877 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией