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22 марта 2021 г.

Указ губернатора Ивановской области от 22 марта 2021 года № 43-уг "О внесении изменения в указ Губернатора Ивановской области от 26.06.2020 № 81-уг "Об установлении периодов временной нетрудоспособности работающим лицам в возрасте 65 лет и старше в условиях действия на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

Дата подписания 22 марта 2021 г.
Опубликован 22 марта 2021 г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", предложениями Главного государственного санитарного врача по Ивановской области от 22.03.2021 и с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 26.06.2020 № 81-уг "Об установлении периодов временной нетрудоспособности работающим лицам в возрасте 65 лет и старше в условиях действия на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующее изменение:

пункт 1 дополнить словами ", с 24.03.2021 по 31.03.2021".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



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