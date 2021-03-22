Известные смартфоны могут исчезнуть из продажи навсегда

Компания LG Electronics может закрыть свое мобильное подразделение, хотя раньше планировала продать его.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники на рынке, возможному решению о ликвидации подразделения предшествовали неудачные попытки продать его немецкой Volkswagen AG и вьетнамской Vingroup JSC.

Сообщается также, что в феврале компания остановила разработку смартфонов с выдвижным диспоеем, а позднее источники узнали о планах компании отложить выпуск всех новых моделей смартфонов.

Судьба мобильного бизнеса LG Electronics может решиться в начале апреля, когда компания выступит с официальным заявлением.