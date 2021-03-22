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Известные смартфоны могут исчезнуть из продажи навсегда

Текст:   Антон Благовещенский
22.03.2021,  
15:19

Компания LG Electronics может закрыть свое мобильное подразделение, хотя раньше планировала продать его.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники на рынке, возможному решению о ликвидации подразделения предшествовали неудачные попытки продать его немецкой Volkswagen AG и вьетнамской Vingroup JSC.

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Сообщается также, что в феврале компания остановила разработку смартфонов с выдвижным диспоеем, а позднее источники узнали о планах компании отложить выпуск всех новых моделей смартфонов.

Судьба мобильного бизнеса LG Electronics может решиться в начале апреля, когда компания выступит с официальным заявлением.