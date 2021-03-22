Кабмин предоставит субсидии за трудоустройство безработных

Правительство предоставит субсидию компаниям, которые трудоустроят неработающих граждан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Президентом поставлена задача к концу года восстановить занятость до уровня, который был перед распространением коронавируса. Для этого, сообщил глава кабмина, будет внедрен новый инструмент стимулирования найма: "Компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих граждан, которые на 1 января этого года состояли на учете в центрах занятости как безработные. Это три минимальных размера оплаты труда по 12792 рубля на каждого нового сотрудника". Правила нового механизма поддержки предусматривают перечисление субсидии в несколько этапов - после того, как сотрудник отработает один, три и шесть месяцев.

"Благодаря новой мере более 220 тысяч человек смогут получить работу и улучшить свое положение", - подчеркнул Мишустин. В федеральном бюджете на эти цели в 2021 году заложены 12 миллиардов рублей.