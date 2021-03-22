Распоряжение главы Республики Карелия от 19 марта 2021 года № 132-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003; 23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, № 1000202006250001, 1000202006250008; 30 июня 2020 года, № 1000202006300001; 3 июля 2020 года, № 1000202007030001; 13 июля 2020 года, № 1000202007130001; 16 июля 2020 года, № 1000202007160001; 23 июля 2020 года, № 1000202007230005; 3 августа 2020 года, № 1000202008030001; 6 августа 2020 года, № 1000202008060010; 7 августа 2020 года, № 1000202008070005; 14 августа 2020 года, № 1000202008140003; 19 августа 2020 года, № 1000202008190001; 24 августа 2020 года, № 1000202008240001; 28 августа 2020 года, № 1000202008280001; 2 сентября 2020 года, № 1000202009020001; 16 сентября 2020 года, № 1000202009160001; 21 сентября 2020 года, № 1000202009210003; 19 октября 2020 года, № 1000202010190003; 23 октября 2020 года, № 1000202010230002; 26 октября 2020 года, № 1000202010260001; 28 октября 2020 года, № 1000202010280006; 2 ноября 2020 года, № 1000202011020001; 5 ноября 2020 года, № 1000202011050001, 1000202011050002; 9 ноября 2020 года, № 1000202011090002; 11 ноября 2020 года, № 1000202011110001; 16 ноября 2020 года, № 1000202011160001, 1000202011160002; 17 ноября 2020 года, № 1000202011170001; 20 ноября 2020 года, № 1000202011200002; 23 ноября 2020 года, № 1000202011230007, 1000202011230010; 30 ноября 2020 года, № 1000202011300001, 1000202011300002; 1 декабря 2020 года, № 1000202012010015; 4 декабря 2020 года, № 1000202012040001; 7 декабря 2020 года, № 1000202012070006; 15 декабря 2020 года, № 1000202012150002, 1000202012150001; 16 декабря 2020 года, № 1000202012160002; 18 декабря 2020 года, № 1000202012180005, 1000202012180008; 28 декабря 2020 года, № 1000202012280009, 1000202012280002; 30 декабря 2020 года, № 1000202012300007; 31 декабря 2020 года, № 1000202012310003; 11 января 2021 года, № 1000202101110001; 15 января 2021 года, № 1000202101150001; 19 января 2021 года, № 1000202101190003; 20 января 2021 года, № 1000202101200001; 22 января 2021 года, № 1000202101220003; 29 января 2021 года, № 1000202101290007; 3 февраля 2021 года, № 1000202102030001; 8 февраля 2021 года, № 1000202102080001; 15 февраля 2021 года, № 1000202102150001; 19 февраля 2021 года, № 1000202102190001; 20 февраля 2021 года, № 1000202102200008; 1 марта 2021 года, № 1000202103010001; 3 марта 2021 года, № 1000202103030001; 5 марта 2021 года, № 1000202103050002; 16 марта 2021 года, № 1000202103160001) следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 6 признать утратившим силу;

2) пункт 7.3 признать утратившим силу;

3) пункт 7.31 признать утратившим силу;

4) абзац одиннадцатый пункта 7.51 признать утратившим силу;

5) в пункте 9:

абзацы четвертый, седьмой подпункта 4 признать утратившими силу;

дополнить подпунктом 42 следующего содержания:

"42) рекомендовать применение дистанционного формата работы, в первую очередь для лиц старше 60 лет, установление гибкого графика прибытия/убытия на рабочее место, позволяющего избежать скопления работников и обеспечивающего нахождение на рабочем месте одновременно не более 50 процентов работников;";

подпункт 8 признать утратившим силу;

в абзаце двенадцатом подпункта 11 слова "установить дистанционный формат работы" заменить словами "по возможности установить дистанционный формат работы", слова "В случае отсутствия возможности организации дистанционного формата работы обеспечить изолированность рабочего места для работника указанной категории либо выполнение им трудовых функций, исключающих контакты с другими работниками. При наличии пунктов общественного питания в организации обеспечить организацию питания указанных лиц с соблюдением необходимых санитарных мер, в том числе исключив возможность их контактирования с иными лицами." исключить;

6) в пункте 9.2:

абзацы второй, третий признать утратившими силу;

в абзаце четвертом слова "обязательного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)," исключить;

7) в абзаце пятом пункта 9.3 слова "ограничение участия" заменить словами "рекомендовать ограничить участие";

8) абзац седьмой пункта 10 признать утратившим силу;

9) в пункте 11:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"рекомендовать проводить совещания в режиме видео-конференц-связи;";

абзац двенадцатый признать утратившим силу;

10) в пункте 11.2:

в абзаце первом слова "Министерству образования" заменить словами "Министерству образования и спорта";

в абзаце втором подпункта 2 слова "и очков (медицинских или защитных) или защитных экранов" исключить;

11) в абзаце четвертом пункта 11.23 слова "и очков (медицинских или защитных) или защитных экранов" исключить;

12) в пункте 11.24:

в абзаце втором слова "и очков (медицинских или защитных) или защитных экранов" исключить;

абзацы третий, шестой, седьмой признать утратившими силу;

13) в абзаце первом пункта 11.26 слова "с Министерством образования" заменить словами "с Министерством образования и спорта";

14) в пункте 11.27:

в абзаце первом слова "Министерству образования" заменить словами "Министерству образования и спорта";

абзац второй подпункта 1 признать утратившим силу;

15) подпункты 4, 5 пункта 11.3 признать утратившими силу;

16) подпункт 4 пункта 11.12 признать утратившим силу;

17) в пункте 11.13:

абзац второй подпункта 1 признать утратившим силу;

абзац второй подпункта 2 признать утратившим силу;

18) в подпункте 1 пункта 11.27:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"деятельность спортивных объектов, деятельность спортивных клубов, деятельность в области спорта прочую, деятельность организаций, реализующих программы спортивной подготовки; деятельность плавательных бассейнов; деятельность по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Карелия и календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Указанные виды деятельности осуществлять при условии обеспечения выполнения Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах), утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года, требований Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министерством спорта Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 года, использования средств индивидуальной защиты (масок), за исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности спортсменов; разграничения зоны входа/выхода для входящих и выходящих участников, зрителей (при наличии) и обслуживающего персонала, при этом размещение зрителей разрешается при соблюдении социальной дистанции (не менее 1,5 - 2 метров);";

в абзаце тринадцатом слова "До 15 декабря 2020 года обеспечить" заменить словом "Обеспечить";

19) абзац пятый пункта 14.3 признать утратившим силу;

20) пункт 14.5 признать утратившим силу.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







