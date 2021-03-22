Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении в "Спартак"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в прямом эфире в Instagram своей жены Дарьи ответил на вопросы о вероятности своего возвращения в "Спартак", в котором он работал генеральным директором и главным тренером с 2008 по 2014 годы.

В ответ на вопрос болельщика о том, вернется ли он в "Спартак", Карпин ответил: "Сейчас в "Ростове" чувствую себя великолепно". А в ответ на просьбу выбрать "Спартак" или "Ростов" он выбрал донской клуб.

Также у наставника "Ростова" поинтересовались о том, когда он планирует завершить тренерскую карьеру.

"Контракт с "Ростовом" у меня до 2024 года. Посмотрю по состоянию, может, и в 2024-м закончу. Я эмоциональный, может и раньше. Если все будет устраивать, позже", - сказал он.