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22.03.2021 16:52
Рубрика: Общество

Каждый второй из привившихся от COVID-19 старше 60 лет

Текст: Елена Манукиян
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Почти каждый второй привившийся от коронавируса россиянин старше 60 лет. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в понедельник, 22 марта, на совещании у президента.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Сегодня 46% вакцинируемых - это граждане старше 60 лет. Люди этого возраста прививаются в приоритетном порядке, потому что у них заболевание протекает наиболее тяжело", - сказал министр. Он также подчеркнул, что вакцинация пожилых людей сегодня активно проводится в домах для престарелых.

По словам министра, темпы вакцинации в стране наращиваются. До конца марта в медорганизации поступит более 6,5 млн доз вакцины Спутник V, а до конца мая - 30 млн доз. Он отметил, что благодаря грамотно построенной работе пунктов вакцинации их пропускную способность удалось увеличить в 3 раза. Всего на территории страны развернуто 4,5 стационарных прививочных пунктов и более 1000 мобильных.

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