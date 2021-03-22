Каждый второй из привившихся от COVID-19 старше 60 лет

Почти каждый второй привившийся от коронавируса россиянин старше 60 лет. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в понедельник, 22 марта, на совещании у президента.

"Сегодня 46% вакцинируемых - это граждане старше 60 лет. Люди этого возраста прививаются в приоритетном порядке, потому что у них заболевание протекает наиболее тяжело", - сказал министр. Он также подчеркнул, что вакцинация пожилых людей сегодня активно проводится в домах для престарелых.

По словам министра, темпы вакцинации в стране наращиваются. До конца марта в медорганизации поступит более 6,5 млн доз вакцины Спутник V, а до конца мая - 30 млн доз. Он отметил, что благодаря грамотно построенной работе пунктов вакцинации их пропускную способность удалось увеличить в 3 раза. Всего на территории страны развернуто 4,5 стационарных прививочных пунктов и более 1000 мобильных.