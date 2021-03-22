Киргизия присоединилась к информационному проекту "Российской газеты"

Проект контент-партнерства "Российской газеты" стал международным. Соглашение о сотрудничестве заключено с Иссык-Кульским медиа-центром.

Он объединяет в себе несколько редакций - телеканала "Ысык-Кол ТВ" и областной радиостанции, газет "Вести Иссык-Куля" и "Ысык-Кол кабарлары". Аналогичные договоренности "РГ" сегодня заключила и с Чуйским медиа-центром.

- Это знаковый момент, - заявила глава Иссык-Кульского медиа-центра Чолпон Шаикова. - Мы горды тем, что стали первым контент-партнером "Российской газеты" за пределами России. Обмен материалами поднимет нашу планку, позволит обменяться опытом. Это очень важно, поскольку Иссык-Кульская область - особенный регион. Он богат историей и является главной туристической зоной республики.

- Это значимое событие и для нас, - поддержал коллегу заместитель генерального директора "Российской газеты" Андрей Першин. - В рамках проекта мы уже сотрудничаем с 574 изданиями в 64 субъектах Российской Федерации, а теперь выходим на новый уровень. Программа принимает международный масштаб, и мы рады, что это произошло здесь, в Иссык-Кульском регионе. Буквально на днях завершаются переговоры с коллегами из КНР, и вскоре к проекту присоединятся и китайские журналисты.

По словам Андрея Першина, проект позволит местным СМИ и их аудитории напрямую задавать вопросы российским политикам, что важно в свете развития союзнических связей между странами.

До подписания соглашения с медиа-центром, Андрей Першин встретился с полномочным представителем правительства Киргизии в Иссык-Кульском регионе Элчибеком Жантаевым. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве.

- Наши страны связывает не только тесное сотрудничество, но и общая история, - подчеркнул Элчибек Жантаев. - Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы связи между нами - между РФ и Иссык-Кульским регионом - укреплялись, и рассчитываем, что "Российская газета" поможет в этом.

Фото: Евгения Евреинова

На сотрудничество с "Российской газетой" в регионе действительно возлагают большие надежды. Элчибек Жантаев, к примеру, напомнил, что некогда здесь принимали не только туристов, но и космонавтов, которые проходили на побережье горной жемчужины реабилитацию после полетов на орбиту. Губернатор предлагает российской стороне возродить этот проект и надеется привлечь к нему внимание руководства РФ. Инвесторам, в свою очередь, регион, на его взгляд, мог бы быть интересен в развитии туристической инфраструктуры, включая горнолыжные базы.

Свои чаяния с российской стороны связывает и местная система образования. В ближайшее время в административном центре региона - городе Караколе - при непосредственной помощи Минпросвещения РФ появится новая школа с русским языком обучения, запрос на который здесь очень высок. О подобной поддержке, впрочем, просят не только в крупных населенных пунктах страны, но и в глубинке. Молодежь - школьники и студенты из иссык-кульских сел - видит в русском языке расширение своих возможностей.

25 елей для парка Пушкина

"РГ" продолжила перекрестный год России и Киргизии важной символической акцией. Заместитель генерального директора издания Андрей Першин и сотрудники представительства в Бишкеке заложили аллею в административном центре Иссык-Кульской области городе Караколе. 25 голубых тянь-шаньских елей украсили местный парк Пушкина.