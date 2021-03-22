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Киркоров перепутал Бузову с Татьяной Навкой на шоу "Маска"

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    22.03.2021, 12:19
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Очередное эпическое, так сказать, разоблачение во втором сезоне телешоу с радикальным переодеванием "Маска". После очередного эпизода из программы выбыла Розовая Пантера. Под личиной которой скрывалась телеведущая и певица Ольга Игоревна Бузова.

Фото: kinopoisk.ru
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Примечательно, что Филипп Бедросович Киркоров, глава жюри специфического эстрадного смотра, вновь оплошал - Ольгу Игоревну корифей отечественной сцены не признал. Тогда как ранее он, напомним, не признал и Юрия Стоянова (в костюме банана), перепутав его с Буйновым.

Видео шестого выпуска сезона, вышедшего 21 марта, доступно на YouTube.

На данном этапе маска Носорог исполнила песню "Улица Роз", Розовая Пантера - Barbie Girl группы Aqua, тогда как маска Солнце - трек Je veux. В результате "зрители путем голосования спасли Носорога, а жюри решило, что проект покинет Розовая Пантера".

Но перед тем, как указать Пантере на дверь, жюри высказало свои предположения касательного того, кто она, так сказать, "по жизни". Тимур Родригез склонялся к мысли, что это Аделина Сотникова, Александр Ревва и Валерия назвали Яну Рудковскую, Регина Тодоренко - звезду TikTok Валю Карнавал, тогда как Киркоров настаивал, что это может быть Татьяна Навка, "королева льда".

Но, как видим, вся комиссия попала в "молоко".

"Но мы с тобой дома поговорим, Филипп, как ты меня, свою музу, свою девочку, свою принцессу… Сколько я тебе давала подсказок, говорила, что хочу, чтобы ты меня отшлепал", - юмористически и фривольно пожурила Киркорова Бузова. "Я не узнал свою Бузяндру! Оля, браво, ты на экваторе сумасшедшего проекта!" - искупал коллегу в овациях Филипп.

Тем временем на проекте остались девять участников. Следующий эфир шоу - 28 марта.

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