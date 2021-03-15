Видео: Киркоров перепутал Стоянова в костюме банана с Буйновым

Очередное "разоблачение" во втором сезоне музыкального шоу "Маска". Напомним: в рамках данной программы разного рода известные деятели отечественной культуры скрываются под личиной странных ростовых костюмов, поют и ждут, когда их раскроют.

В частности, бананом там оказался Юрий Стоянов. Причем председатель жюри конкурса Филипп Киркоров Народного артиста РФ не признал и был уверен, что перед ним коллега по цеху - Александр Буйнов.

Отметим, что в пятом выпуске второго сезона "Маски", помимо банана, участвовали Змея и Белый Орел, чьи личности пока не удалось раскрыть. Ведь в результате голосования выбыл экзотический тропический фрукт - за то, чтобы банан снял маску, проголосовали Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригес. В то время как Киркоров и Ревва склонялись к тому, что выбыть должна Змея.

Тем, что он оказался неправ, Филипп Бедросович был немало удивлен, тут же признав "талантище" Стоянова. "Горжусь, что живу с вами в одно время", - искупал "король" отечественной эстрады звезду "Городка" в комплиментах. При этом Стоянов сознался, что вводил Филиппа в заблуждение коварно и преднамеренно, специально распевая "под Буйнова".

Ранее сообщалось, что в костюме ананаса скрывался муж певицы Валерии Пригожин. Да так умело, что и родная супруга не признала.

"Маска" в российском эфире - с марта прошлого года. Это отечественная адаптацией международного формата Masked Singer (корейский оригинал - The King of Mask Singer).