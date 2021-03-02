Видео: певица Валерия не узнала мужа в облике ананаса

Российский музыкальный продюсер, муж певицы Валерии Иосиф Пригожин, только что очень тяжело переболевший в ОАЭ "британским" штаммом коронавируса, инкогнито появился в телешоу "Маска". Где скрывался, как выяснилось, под личиной гигантского ананаса. При этом артист пожаловался на болтливость членов жюри передачи.

"Меньше болтайте! Я стоял на сцене, и мне было очень плохо, а они все болтали и болтали" - посетовал Пригожин в комментарии изданию Teleprogramma.pro. Конкретизируя, что он "офигел" от того, "насколько долго они каждый раз говорили". Особенно Тимур Родригес.

При этом Иосиф подчеркнул, что не жалеет о том, что покинул проект (артист выбыл из "Маски" в третьей серии второго сезона - 28 февраля), так как в шоу и без него хватает талантливых, сильных и интересных артистов и певцов. Да и в целом продолжать работать в проекте ему было бы тяжело.

Кроме того, Пригожин рассказал: участие в "Маске" требует полной анонимности, поэтому даже Валерия, будучи членом жюри, не знала до последнего, что ее супруг - ананас. Так как ловкий Иосиф изворачивался, уверяя жену, что рано утром уезжает на лечебные процедуры. Тогда как сам ходил на репетиции - "шифровался, как мог".

"Маска" выходит с марта прошлого года. Это музыкальное телешоу, являющееся российской адаптацией международного формата Masked Singer (корейский оригинал - The King of Mask Singer). В нем на сцене разные российские знаменитости выступают в необычных костюмах животных и элементов еды, покрывающих их с ног до головы.

Среди других членов жюри, помимо Тимура и Валерии, - Александр Ревва, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко. А среди участников отметились Олень (Лариса Долина), Яйцо (юморист Антон Лирник), Мороженое (Стас Костюшкин), Робот (Оксана Федорова), Паук (экс-"татушка" Лена Катина), Банан и так далее.