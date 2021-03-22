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22.03.2021 18:13
Рубрика: В мире

Китай ввел ответные санкции против ЕС

Текст: Юрий Когалов
Пекин ввел санкции в отношении 10 лиц и четырех организаций из ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Об этом проинформировали в МИД Китая.

"22 марта ЕС ввел односторонние санкции против китайских лиц и организаций, ссылаясь на так называемые нарушения прав человека в Синьцзяне. Этим шагом, основанном лишь на лжи и дезинформации, Брюссель игнорирует и искажает факты, вмешивается во внутренние дела Китая, нарушает международное право и базовые нормы, управляющие международными отношениями, серьезно подрывает отношения Китая и ЕС", - отметили во внешнеполитическом ведомстве КНР.

Фото: Медиакорпорация Китая.
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В связи с этим Пекин принял решение ввести отвесные ограничительные меры. Под санкции попали депутаты Европаламента Рейнхард Бютикофер, Михаэль Галер, Рафаэль Глюксманн, Илхан Кючук, Мириам Лексман, член палаты представителей Нидерландов Сьёрд Вимер Сьёрдсма, депутат палаты представителей Бельгии Самуэль Коголати, депутат парламента Литвы Довиле Шакалене, немецкий и шведский ученые Адриан Зенц и Бьерн Джерден. Им и их семьям запрещен въезд на территорию Китая. Также запрещено вести бизнес со связанными с ними компаниями.

Санкции также коснулись четырех организаций: комитета по политике и безопасности Совета ЕС, комитета по правам человека Европарламента, Берлинского института Меркатора по изучению Китая и Альянса Демократических фондов Дании.

"Китайская сторона призывает ЕС взглянуть на себя, честно осознать серьезность допущенной ошибки и исправить ее. Он должен прекратить читать другим лекции о правах человека и перестать вмешиваться в их внутренние дела", - заявили в МИД КНР.

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