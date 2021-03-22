Коронавирус проник на чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме

Тест одного из участников чемпионата мира, начинающегося в среду, оказался положительным. Об этом говорится в заявлении Международного Союза конькобежцев (ИСУ).

Обстановка в так называемом соревновательном пузыре не дает забыть о постоянной угрозе. Все участники и официальные лица строго следуют предохранительным мерам, предписанным протоколом. Соблюдение дистанции, маски на лицах, ежедневные медицинские осмотры и измерения температуры так же обязательны, как мытье руки и многочисленные ПЦР-тесты. Так решили медицинская комиссия ИСУ, медики из Оргкомитета чемпионата и власти Швеции. Забота о здоровье всех в Стокгольм приехавших - главная задача организаторов и ИСУ.

И вот произошло: тест одного из тестируемых дал положительный результат. Кто же это? ИСУ и Оргкомитет, соблюдая принятые в таких случаях правила, сохраняют конфиденциальность, обещая участникам назвать имя в сугубо личном порядке. Конечно же, инфицированный официально лишен возможности принять участие в чемпионате. Он находится на карантине, приняты все необходимые в подобных случаях меры предосторожности.

Лица, с которыми близко общался инфицированный, установлены и изолированы для прохождения тестов.

Что дальше? Давайте подождем. Медики из ИСУ и Оргкомитета внимательнейше следят за ситуацией. Как-то не тянет писать "за развитием ситуации". Все их действия ведутся в соответствии с правилами медицинского законодательства Швеции.