Коронавирусом заболели менее одного процента заключенных

В Федеральной службе исполнения наказаний России сообщили "РГ", что за все время пандемии зарегистрировано 4 710 случаев заболевания COVID-19 среди заключенных. Как подчеркнули в ведомстве, это составляет 0,98 процентов от числа лиц, содержащихся в казенных домах.

"Из заболевших уже полностью выздоровели 4584 человека, - рассказывают в тюремном ведомстве. - Предпринятый ФСИН России комплекс мер по предупреждению новой коронавирусной инфекции позволил избежать массовое проникновение инфекции в учреждения, не допустить резкого роста заболеваемости".

При этом, как утверждают в службе, принятые меры позволили в целом улучшить эпидемиологическую ситуацию в учреждениях уголовно-исполнительной системы, связанную с заболеваемостью не только новой коронавирусной инфекцией, но и другими социально значимыми заболеваниями.

Что же касается сотрудников ведомства, то за весь период пандемии зарегистрировано 21 746 случаев заболевания COVID-19. Из них на сегодняшний момент уже поправились 21 243 человек.